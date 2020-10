Påkörd två gånger – tvingades att lämna

Precis som tidigare matcher den här säsongen var det Oscar Alsenfelt som fick förtroendet mellan Malmöstolparna.

Men det blev alltså bara en period.

Alsenfelt lämnade tillställningen efter de första 20 minuterna och ersattes av Lars Volden. Innan dess hade Mif-målvakten åkt på en pååkning av Daniel Muzito-Bagenda, som tvingade honom att lämna matchen.

– Det är ingen jättevåldsam smäll. Men det tar olyckligt, sa Malmötränaren Joakim Fagervall efter matchen.

Innan Malmös målvaktsbyte fick den lilla publiken i Malmö arena se ett mål från båda lagen.

Robert Leino gav sitt Örebro ledningen. Bara en dryg minut senare kvitterade den ny-draftade supertalangen Helge Grans.

”Jag tänkte passa”

Med Oscar Alsenfelt ute ur spel i den andra perioden lyckades Malmö hitta en ny växel. Skåningarna tog över allt mer av matchbilden och tvingade fram flera Örebro-utvisningar.

Då kom även utdelningen – när Pathrik Westerholm gjorde 2-1 i powerplay

– Jag tänkte faktiskt passa där, men den gick på backen. Det var skönt att den gick in, sa Westerholm till C More efter sin fullträff.

”Malmö vinner rättvist”

Offensivt skickliga Örebro, med fyra vinster av fyra möjliga, försökte jaga fram en kvittering i den tredje och sista perioden. Men Närkelaget hade märkbart svårt att få till sitt passnings- och anfallsspel, och lyckades aldrig överlista Lars Volden i hemmakassen.

– På det stora hela en jämn match. Men jag tycker Malmö är lite hetare än oss i man-man-dueller och i kampmomenten. Det tycker jag avgör matchen, sa Örebro-tränaren Niklas Eriksson efter matchen.

– Den riktiga pushen finns inte där och Malmö vinner rättvist sett över 60 minuter.

Desto muntrare miner hos Joakim Fagervall:

– Jag är mest nöjd med det konsekventa spelet, att vi vinner kampmomenten och är konsekventa i det vi tränat och pratat om.

Kort efter slutsignalen kunde Joakim Fagervall inte lämna någon skaderapport kring Oscar Alsenfelt.

– Det är inte helt bra eftersom han inte spelade sista. Men jag vet inte, säger han.

