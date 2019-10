Den del av hockey-Sverige som dagligen är aktiv på sociala medier fick förmodligen någonting att fundera på när de aktiverade Twitter under tisdagen. Det kom nämligen inte några uppdateringar alls från Växjö Lakers – och vid en närmare titt var klubbens officiella konto helt nedstängt.

Twitter-användarna möts nu av följande text när de försöker öppna Lakers konto.

”Kontot är tillfälligt avstängt. Twitter stänger tillfälligt av konton som bryter mot Twitters regler”.

Därför stängs Lakers Twitter-konto ner

Nu förklarar Växjö Lakers vad den tillfälliga avstängningen beror på: I ett klipp hörs musik från den amerikanska hiphop-artisten Kanye West.

”Just nu ligger Växjö Lakers twitterkonto nere på grund av att musik från Kanye West använts i ett gammalt videoklipp. Twitter är kontaktade om bortplockning av klippet och vi hoppas få kontot tillbaka så snart som möjligt! Tillsvidare hänvisar vi till @vlhlive på Twitter”, står det i ett inlägg på Växjös officiella Instagram-konto.

På den från Växjö nu väntade frågan ”how could you be so heartless” får vi anta att Kanye svarar: ”What doesn't kill you will only make you stronger”.

LÄS ÄVEN: Skrällen: Daniel Widing nära spel i SHL-rivalen