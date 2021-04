Oroväckande bilder: ”Får inte bli skadad”

Växjös Viktor Fasth har haft högst räddningsprocent i SHL i år.

Men i den första SM-semifinalen mot Örebro tvingades målvakten att lämna isen efter bara åtta minuter.

Det var i ledning 1-0 som Fasth gjorde en sidledsförflyttning på ett skott och la sig sedan ner på isen.

– Det knäcker till lite där, säger experten Niklas Wikegård i C More.

”Kan bli Växjös fall”

Fasth tvingades bryta matchen och gick rakt in i omklädningsrummet.

– Det ser inte bra ut. Det är en spelare som inte får bli skadad. Erik Källgren i all ära, men Fasth borta resten av den här serien, det kan bli Växjös fall, säger Sanny Lindström i C More.

– Jag ska inte sitta och spekulera men bara signalen att du kliver rakt ut är ju ett tecken på att det är allvarligt, säger Lindström.

In på isen kom Erik Källgren - som ouppvärmd kastades in rakt i ett numerärt underläge i sin första match i slutspelet.

– Det kommer att regna skott nu säger Wikegård.

Och det small direkt då Nick Ebert en knapp minut senare hittade nätet bakom Källgren och kvitterade matchen.

Experten Johan Tornberg om Erik Källgren:

– Han är förberedd att göra ditt jobb. Men har du en Viktor Fasth framför dig så har du känslan av att han är fastspikad. Självklart försedd men med vetskapen att han är nummer ett. Nu måste han ställa om, säger han i sändningen.

Matchen pågår.