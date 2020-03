Det var i den andra perioden som Växjös Brendan Shinnimin tacklades in i sargen med huvudet före.

Shinnimin blev liggande på isen i flera minuter. Med fixerad nacke fördes han senare till sjukhus.

Adam Ollas Mattsson fick matchstraff direkt och domaren valde att blåsa av perioden i förtid.

Situationsrummet har nu anmält Malmö-backen till disciplinnämnden.

”Då det återstår 1.45 av period två åker Växjös Brendan Shinnimin och Malmös Adam Ollas Mattsson mot långsargen. Ollas Mattsson släpper fram Shinnimin. Ollas Mattsson sätter först klubban i ryggslutet på Shinnimin och trycker nedåt för att sedan trycka till Shinnimin i ryggen. Shinnimin faller handlöst in i sargen utan att kunna försvara sig och blir skadad. Då tacklingen med klubban sker i ryggen på Shinnimin som kastas in i sargen på ett våldsamt sätt så är Checking from behind en alternativ bestraffning”, står det i anmälan.

Ollas Mattsson stängs av två matcher

Under söndagen, strax efter klockan 10:30, står det klart att Ollas Mattsson stängs av tre matcher och får 10 000 kronor i böter. Orsaken är, enligt disciplinnämnden, två faktorer:

Det är fråga om en tackling bakifrån nära sarg, som sker med klubban och som sätts in högt upp i ryggen på motspelaren

Stor skaderisk

Därmed missar Ollas Mattsson de två återstående matcherna i grundserien och Malmö Redhaws första play in-match.

”Shinnimin mår okej efter omståndigheterna”

Adam Ollas Mattsson:

– Det var en kampsituation. Båda kommer in mot sargen. Jag är redo att låsa upp honom mot sargen sen vet jag inte vad som händer. Han faller olyckligt in i sargen. Det känns som en väldigt olycklig situation. Jag har inga intentioner att gå in för en tackling, säger Malmö-backen.

– Min första reaktion var att kolla så att det var okej med honom. Jag hoppas bara att allting är bra med honom nu.

Växjö gick under lördagskvällen ut med lugnande besked om kanadensaren.

”Brendan Shinnimin tackar alla för den fina omtanken och hälsar att han mår okej efter omständigheterna. Han lämnar sjukhuset efter undersökning och röntgen”, skriver klubben på sina sociala medier-konton.

”När Brendan kommer kunna vara tillbaka i träning/spel är i skrivande stund oklart”.