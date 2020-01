Ny storseger: ”Vi har roligt på isen”

Tre matcher inom loppet av fyra dygn.

Redhawks är inne i säsongens absolut hetaste hemmavecka i Malmö arena. Då trivs spelarna.

I tisdags krossade man Brynäs med solklara 5-0. Den här kvällen körde Sylvegård & Co över Skellefteå som kom till Skåne med ett fint facit – seger i de tre senaste matcherna på Malmös hemmarink.

Malmö, utan unge succébacken Helge Grans som vilade, struntade i statistiken. Spelarna öste på och var bättre i det mesta och vann fullt rättvist med 4-1.

Det var inget snack. Ett mål i första perioden (Lars Bryggman) och två i mellanperioden (Nicolai Meyer och Max Görtz) tog hemmalaget till drömläget inför sista 20.

– Kul att se när pucken går in nätet, säger Meyer till C More när han berättar om skottet mellan benen på Mantas Armalis som betydde 2-0.

Skellefteå fick nytt hopp efter Oscar Möllers reducering efter 52 minuter. Men hoppet försvann när Emil Sylvegård skickade in 4-1 i tom kasse.

Segern innebär att Malmö kliver upp jämsides med Skellefteå. Båda har på 57 poäng men västerbottningarna har bättre målskillnad.

Skellefteå är inne i tung period. Tre raka smällar före resan till Malmö innebär att man åker hem med den mindre smickrande sviten på fyra förluster i sträck.

– Vi är inte tillräckigt bra, analyserar Petter Granberg framför C More-kameran.

Skellefteåbacken suckar tung:

– Vi snackade om att vi skulle steppa upp men vi ärinte tillräckugt hungriga och desperata.

Publiken sviker Malmö Redhawks

Slutligen kan vi konstatera att det inte är några större publikfester när Redhawks spelar sina matcher i Malmö arena. Speakern sa att publiksiffran uppgick till 5 186.

Det stämmer inte. Det hade sålts 5 186 biljetter. Utan att räkna alla kunde man lätt konstatera att betydligt färre fanns på plats. Övre sektionen var avstängd och många stolar gapade tomma.

Oavsett hur många som valde att utnyttja sina biljetter var det långt under budgeterade målet på 6400.

På lördag, när Malmö avslutar hemmaveckan med att ta emot Luleå, lär det bli lapp på luckan. Då bjuder Redhawks in till en gratismatch. Utan att behöva betala något får man se lagets fortsatta jakt på en topp 6-plats.

Texten uppdateras.