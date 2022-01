Malmö Redhawks drabbades av en omfattande covid-19-spridning inom sin spelartrupp så sent som runt årsskiftet. Det innebar att klubben inte kunde återsamlas efter nyårsledigheten som planerat och flera matcher ställdes in.

Under 2022 har Malmö så här långt bara hunnit ställas mot Oskarshamn på bortais och Leksands IF hemma i Skåne. Båda matcherna har slutat med förlust.

Under veckan var tanken att Redhawks skulle ta sig an Örebro på torsdag och sedan Färjestad på lördag. Båda matcherna ställdes dock in på grund av corona hos motståndarna och därför skulle Malmö ta emot Brynäs på lördag i stället.

Inte heller den matchen blev av – återigen på grund av covid-19.

Sylvegård: ”Bedriver en jättebra daglig verksamhet”

Men det är inte bara Redhawks motståndare som drabbats av covid-19 den sista tiden utan nu finns viruset återigen i Malmös egen spelartrupp.

– Vi bedriver en jättebra daglig verksamhet men det är klart att det här inte är det optimala. Men samtidigt får vi göra det bästa av det och vi får fokusera på det som vi kan påverka, säger Redhawks sportchef och vd Patrik Sylvegård.

– Vi kan inte fokusera på att ha åsikter och gnälla. Men det är klart, ibland undrar man vad vi håller på med.

Malmö Redhawks testar sina spelare och ledare om de uppvisar symptom på covid-19. Efter förlustmatchen mot Leksands IF har fem spelare i truppen testat positivt, berättar Patrik Sylvegård.

Ställer in tisdagens match

Under den kommande veckan är tanken att Malmö Redhawks först och främst ska ta sig an krislaget Djurgården hemma i Malmö arena. Därefter står bortamatch mot Linköping och dubbelmöte mot ärkerivalen Rögle på SHL-menyn.

Patrik Sylvegård bekräftar att tisdagens hemmamöte mot Djurgården inte kommer bli av.

– Förhoppningsvis är vi i gång i början på veckan så vi kan spela på torsdag i alla fall. Men det är klart att detta är en katastrof för verksamheten. Vi ligger i en prekär situation, säger Sylvegård.

– Det är inte så att vi bara ska spela hockeymatcher, det är jävligt viktiga matcher. Men vi håller huvudet högt och de som tränar kör som fan. Det är ett jävla driv här.

TV: SE FLER NYHETER