All time favorit i Växjö: Johan Markusson. Det finns många spelare med stora hjärtan och är stora krigare men Markusson är den hitintills all time high.

Favorit just nu i Växjö: Erik Josefsson. Man vet vad man får med honom, det är 100% arbete varje dag. Så fort han är på isen och även utanför så är det all in, jag gillar den typen av spelare.

Välja en annan spelare i SHL: Jag har lite hatkärlek till Jocke Lindström, han är en profil och han levererar alltid, en sån spelare vill man ha i sitt lag.

Vinnare av interna poängligan: Jag skulle nog vilja säga Richard Gynge. Han har en näsa för mål så han kommer nog hänga dit ett par kassar framöver och dylikt.

Hur det går för Växjö: Jag kommer svara så här; vi går till slutspel och där kan allt hända.