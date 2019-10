Värmlänningen har haft en tung höst.

Ännu en gång.

Det är tredje raka säsongen som det inte lossnar i början av en säsong för honom.

2017 tog det elva matcher innan första målet kom.

2018 tog det tretton matcher innan första målet kom.

2019 tog det tretton matcher när han nu gjorde första målet mot Brynäs.

Lagkaptenen avgjorde med klassmål

Fredrik Händemark har varit Malmös genomgående bästa spelare under hösten. Igår blev han uttagen i Tre Kronors första landslagstrupp för säsongen.

Men även för honom har målen lyst med sin frånvaro.

Senaste målet kom faktiskt i Leksand, i premiärmatchen. Men mot Brynäs stängde han matchen när han i en kontring skyddade pucken, drev igenom Brynäsförsvaret och satte upp en backhand bakom Samuel Ersson.

Men han nöjde sig inte med ett. Han slog även till med ett 5-2-mål med sex minuter och 48 sekunder kvar att spela, vilket också blev slutresulatet.

– De var mycket hetare. Inget att snacka om. Vi kom inte upp i intensitet och Malmö gjorde en bra bortamatch, säger Brynäs tränare Magnus Sundquist till C More.

Redhawks-kaptenen Fredrik Händemark:

– Väldigt skönt. Grymt kul att se. Skönt att puckarna trillade in i dag, jag har haft otroligt svårt att få in puken. Kul att få lite islossning. Det betyder mycket att vi fick in så många mål, vi har haft problem med bortaspelet också. Så tre poäng in på kontot och fem må framåt, det tar vi alla dagar i veckan, säger Händemark till C More.