Malmös ras – släppte in tre mål på tre minuter

Växjö Lakers inledde starkt.

Riktigt starkt.

Smålänningarna spenderade stora delar av matchens inledande period i offensiv zon och fullständigt dominerade matchbilden. Men det var ändå oavgjort efter 20 spelade minuter, sedan Malmös Joe Veleno kvitterat lite drygt tre minuter efter att Jack Drury gett Lakers ledningen.

– Jag tycker vi spelar bra, vi har bra fart på fötterna och rör pucken bra. Vi vinner en hel del kamper och har mycket tid i anfallszon. Vi har mycket skott och mycket trafik på mål. Vi hade bud på fler, sa Emil Pettersson till C More efter den första perioden.

”Får retroaktiv utdelning”

Men så i mittakten kom den där utdelningen som Växjö saknade.

Det krävdes bara lite drygt tre minuter – och lite hjälp från Helge Grans som frispelade Marcus Sylvegård med en misslyckad studs i målburen – för att Växjö skulle dra i från rejält.

Robert Rosén sköt 2-1 till gästerna i powerplay, innan Erik Josefsson enkelt prickade in 3-1 några sekunder senare.

Två minuter senare lyfte Ilari Melart på klubban och bombade in 4-1.

– Jag tycker vi jobbar otroligt hårt, vi spelar som vi ska efter vår struktur. Vi stressar Malmö till dåligt spel i egen zon, sa Robert Rosén efter matchens andra period.

– Vi får kanske retroaktiv utdelning mot hur det såg ut i första.

Växjö Lakers fortsatte dominera bataljen i matchens tredje och sista period.

Efter bara två minuter avancerade Juuso Vainio i offensiv zon och avlossade ett avslut som Lars Volden visserligen lyckades rädda – men där returen gick i mål via Adam Ollas Mattssons ben.

Malmö reducerade visserligen till 5-2 via Emil Sylvegård, men det målet var inte av någon större betydelse. Kort från slutet tryckte nämligen Emil Pettersson in 6-2, via ett avslut som Volden nog egentligen skulle räddat.

Matchens sista mål signerades därefter Emil Pettersson, som hittade nätmaskorna med ett lågt och klent avslut som Lars Volden i hemmamålet egentligen vore ha räddat.

Förlusten innebär att Malmö är kvar nästsist i SHL-tabellen, med två raka förluster i bagaget. Samtidigt har Växjö Lakers börjat vinna och är med i toppen på riktigt, med en tredjeplats.