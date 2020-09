Mäktiga debuten – gjorde fyra poäng

Adam Tambellini gjorde stor succé i Modo förra säsongen med 28 mål och 35 assist på 37 matcher.

Därför hade Rögles nyförvärv stora förväntningar på sig när han gjorde debut i SHL under lördagskvällen – och dessa förväntningar levde han upp till.

Kanadensarens första notering i poängprotokollet mot Linköping blev en framspelning till Simon Ryfors 2-1-mål och därefter gjorde han själv 3-2 i mitten av den andra perioden.

Tambellini plockade upp en puck i offensiv zoon innan han satte fart och drog i väg ett hårt och lågt skott som letade sig in bakom Niklas Lundström.

”Kommer inte fyra poäng varje match...”

Tambellini assisterade därefter också till både Eric Gelinas 4-2-mål och Dennis Everbergs 5-2.

Rögle vann matchen med 6-4 och Adam Tambellini är lite förvånad efter matchen.

– Det är förstås en bra start men jag tror inte att det kommer fyra poäng varje match, säger han till C More.

– Det funkade bra direkt. Det var en bra kväll.

C More: Kan vi förvänta oss det här ofta?

– Det är att fråga efter lite för mycket men jag tar det när jag kan.

Abbott: ”Jag är imponerad”

Tränaren Cam Abbott är nöjd med Adam Tambellini.

– Det tar lite tid att komma in i SHL men det har bara varit positivt sedan första dagen vi träffades. Han är en jättebra lagkamrat. Han jobbar hårt för att vi ska vinna, säger Abbott i C More.

Tambellini fick alltså inleda med 1+3 poäng.

– Det var bra för honom men jag vet att det viktigaste för honom var att vi tog tre poäng. Jag är imponerad, säger Abbott.

