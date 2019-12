Lundgren lånas in av SHL-laget

Nick Sörensen och Mattias Sjögren är skadade samtidigt som Dominikk Bokk och Nils Höglander samlas med JVM-laget.

För att förstärka laget i veckans matcher mot Oskarshamn och Växjö Lakers agerar nu Rögle.

Johan Lundgren var en gång i tiden kapten för klubbens J20-lag och han har spelat två matcher med A-laget. Sedan säsongen 2018/2019 har han spelat för Kristianstad och nu ska han på nytt få chansen i Rögle som lånar in honom.

– Jag känner en hel del spelare i laget redan sedan min tid i Rögle och det kommer att ge mig nyttig erfarenhet. Jag vill även tacka Kristianstad som låter mig få chansen, säger Lundgren i ett pressmeddelande.

”En ambitiös kille”

Rögles assisterande sportchef Christoffer Malm:

– Johan är en ambitiös kille som jobbar hårt och tävlar varje dag. Vi är glada att kunna låna in en spelare som gått via vårt eget hockeygymnasium. Johan känner vi till väldigt bra och han har gjort det väldigt bra i Kristianstad i år. Det ska bli spännande att följa Johan på närmre håll hos oss den här veckan. Vi vill också tacka Kristianstad och Mikael Gath att vi får möjligheten att låna in Johan.