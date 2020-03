”Not dead yet”.

Så stod det på den dåvarande LHC-tränaren Roger Melins t-shirt 2015 då hans Linköping knep en seger mot Skellefteå i SM-semifinalen efter att ha förlorat de inledande tre matcherna.

Den t-shirten kan Ulf Samuelsson låna nu.

För även om chansen att undvika kval nu är väldigt liten, så finns den där.

Rejält stökigt i slutet på övertiden

Först gick allt Leksands väg. Men sen gick inget Leksands väg.

De hade en 2-0-ledning mot Malmö, men tappade till 2-2 och matchen gick till sudden death. Samtidigt hämtade Linköping, som är laget ovanför kvalstrecket, upp ett underläge mot Djurgården och tvingade även de fram sudden death. Där frälste Tom Wandell masarna med sitt avgörande 3-2-mål mot LHC.

Leksand och Malmö höll jämna steg under övertiden och det krävdes straffar för att kora en segrare. Efter slutsignalen på övertiden blev det ordentlig uppretat och slagsmål utbröt. Totalt delades det ut fyra matchstraff för fighting, till Leksands Patrik Zackrisson och Daniel Gunnarsson samt Malmös Lars Bryggman och Fredrik Händemark.

Leksands hopp lever - med minsta marginal

I straffläggningen var Malmö det starkare laget och vann med 3-2 efter Carl Perssons avgörande straff.

Poängskillnaden mellan Leksand och Linköping är nu 12 poäng med fyra matcher kvar. Det innebär att Leksand behöver vinna resterande matcher samtidigt som Linköping förlorar sina avslutande fyra.

Dessutom har Leksand -50 i målskillnad medan Linköping har -23, så leksingarna måste göra en hel del mål dessutom.

Efteråt var Leksandstränaren Uffe Samuelsson besviken över att Malmö kvitterade när Leksand hade chansen att avgöra, men var i det stora hela nöjd med hur hans lag agerade.

– I den första och tredje perioden så spelar vi den hockey jag vill. Man ser att killarna börjar njuta lite av det här, vilket man behöver för att vara framgångsrik i den här sporten. Vi har börjat spela lite snabbare och killarna har förstått det taktiska lite mer, det är den sista tredjedelen kvar, säger han till C More.

C More: Hur ska du få dem att få in den sista tredjedelen då?

– Jag får sparka dem i rumpan.

Oskarshamn blev tisdagen klart för negativt kval samtidigt som Luleå bärgade seriesegern.