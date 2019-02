Växjö har varit allt annat än lyckosamma på bortais den här säsongen.

Inför matchen mot Timrå hade laget sex raka förluster, och bara fyra segrar totalt den här säsongen, utanför Vida arena.

– Det är klart man funderar på det. Vi möter samma spelare och isen är lika stor, säger Joel Persson till C More.

Men mot Timrå fick laget välbehövlig påfyllning självförtroende på den fronten.

David Bernhardt inledde målskyttet i första perioden med sitt första mål sedan 2 december 2017.

– Det är skönt. Det var en tekning och jag ville bara dra första gubben och få in den på mål. Sedan tar den kanske på någon och går in, säger David Bernhardt till C More.

Lakers upp på kvartsfinalplats

Därefter följde ett målkalas av Växjö. Kris Versteeg, Brendan Schinnimin, Joel Persson och Dominik Bokk utökade Lakers ledning till 5-0 innan Timrå snyggade till siffrorna med en reduceringspuck.

Segern betyder också att Växjö nu är uppe på kvartsfinalplats i den tajta tabellen.

– Antingen blir vi topp sex eller så blir vi topp tio men det är till slut ska medaljerna ska delas ut och då vill vi vara med, betonar Sam Hallam, Växjös tränare, till C More.

Sam Hallam håller dock inte med David Bernhardt om att det är slutspelskänsla på de sista avgörande omgångarna av SHL.

– Det är en grundserie och det är inte samma sak som slutspel. Sedan betyder det mycket ändå men det är inte samma lag dag efter dag och det går inte att ersätta.

På lördag ställs Växjö mot HV 71, som ligger på femte plats i tabellen med två poäng mer än Lakers.

FÅ BÄST KOLL! Alla nyheter om Växjö Lakers – direkt i Messenger