Het drabbning i Karlstad under lördagen när Färjestad och Malmö drabbar samman.

Efter en svängig tillställning hade Färjestad ledningen med 2–1 när en gammal guldhjälte för FBK tvingades lämna isen.

Färjestad kom i två mot ett-läge mot MIF-målvakten Cristopher Nihlstorp, som var med och vann guld med Färjestad 2011. Linus Johansson fullföljde, fick en smäll av Malmöförsvarare och brakade rakt in i Nihlstorp som blev liggandes i isen.

Cristopher Nihlstorp skadad efter smäll från Linus Johansson

Såpass illa att Malmö tvingades till målvaktsbyte och i stället skrinnade Oscar Alsenfelt in på isen för att ställa sig mellan stolparna.

– Vi tycker så klart han kan undvika att åka rätt in där. Vi upplever att det händer gång på gång att målvakterna blir skadade av samma orsak. Vi vill skydda dem, de tar inte smällarna riktigt, säger Malmös assisterande tränare Martin Filander till C More.

Linus Johansson samtalade med domarna i pausen innan han gästade C Mores mikrofon.

– Jag får en liten slashing på klubban. Det är en klubba på isen också. Jag har inga intentioner att köra över honom överhuvudtaget, säger Johansson.

– Men man får komma ihåg att jag inte är en särskilt snabb spelare. Det gick väldigt mycket snabbare för mig än hur jag brukar spela. När jag får klubbor på mig blir det svårt, men jag försöker bromsa in, fortsätter han.

Malmös målvaktstränare Henning Sohlberg kunde lämna följande besked i periodpausen:

– Jag har pratat med honom. Han är vaken, men han har ont. Mer vill jag inte säga just nu.

Matchen pågår.

