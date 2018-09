Klara brister i Rögle: "Måste in och grisa"

Efter två raka lektioner på bortais (Skellefteå 5-1 och Djurgården 5-2) var förväntningar rejält uppskruvade inför hemmapreimären i Lindab Arena. Nu skulle första segern komma.

Publiken i Ängelholm (4 904) höll hög klass den här kvällen.

Laget hängde inte med när Brynäs snurrade upp farten.

Rögle förlorade (0-4) igen – och bristerna från inledningsmatcherna avslöjades ännu en gång.

– Vi behöver spela blad-blad och få upp pucktempot. Och vi behöver vårda pucken bättre, säger Olle Liss till C More när han förklarar varför det gått snett i höstupptakten.

Han tillägger:

– Det är enkla misstag över hela banan som ställer till det för oss var och varnnan minut.

Rögle lyckades inte utnyttja sina power play-lägen – Brynäs visade effektivitet. 0-2, 0-3 och 0-4 kom när gästerna hade en mer spelare på isen.

Lägg därtill att Rögle i matcherna mot Skellefteå och Djurgården släppt in fyra mål i boxplay.

Krisen i Rögle: Tre backar skade

Olle Liss suckar men är också tydligen med vad som krävs för att Rögle ska komma tilbaka efter den tunga inledningen på hösten.

– Pucken måste in framför mål. Det blir inget mål om ingen skjuter. Vi måste in och grisa, ta stryk och vara obekväm.

Hemmatränaren Cam Abbott menar att Rögle måste tillbaka till grunderna för att få ordning på spelet.

– Brynäs förtjänade att vinna. Vi spelar inte som ett lag just nu, säger Abbott till C More.

Rögles situation inför torsdagens hemmamatch mot Frölunda förbättrades inte. Alen Bibic är borta sedan tidigare, nu tvingades två andra backar kliva av: Jonas Ahnelöv och Daniel Bertov.