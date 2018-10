Kenny Jönsson avslöjar ilskan efter Röglesuccén

Kenny Jönsson, en av världens då bästa backar, hade flyttat hem från Nordamerika till Ängelholm för att hjälpa moderklubben upp i SHL.

Det tog tre år.

Men torsdagen den 10 april 2008 exploderade isladan i Ängelholm när Mattias Sjögren sköt upp Rögle i elitserien.

Eller?

– Det är en kuggfråga vem som gjorde det matchvinnande målet. Det gjorde ju inte Sjögren, påpekar Kenny Jönsson.

Låt oss återkomma till detta.

**

"Ingen trodde på det"

Säsongen 2007/08 var Rögles tolfte raka i hockeyallsvenskan.

– Vi hade varit nära många år och gick alltid till kvalserien, säger Mikael Gath som var forward i laget.

– Men den här säsongen kändes vi lite utdömda. Vi hade tappat oerhört många spelare inför säsongen. Det var nästan så att ingen trodde på det.

Rögle slutade trea i hockeyallsvenskan, bakom Leksand och Malmö, och tog sig till kvalserien.

– Vi fick ingen kanonstart på serien men jag minns att vi åkte otroligt mycket buss. De andra lagen hade bättre förutsättningar och flög. Men vi gav oss sjutton på att vi skulle reda ut det, säger Mikael Gath.

– Jag tror att allt bussåkande stärkte oss.

Inför sista omgången av kvalserien låg fyra lag - Brynäs, Malmö, Mora och Rögle, på samma poäng.

Mikael Gath. Foto: RONNY JOHANNESSON

**

Brynäs och Malmö favoriter

Förhandssnacket handlade främst om Brynäs och Malmö - som båda mötte lag som inte hade något att spela för. Dessutom med bättre målskillnad än Rögle, +10 och +6 jämfört med Ängelholmslagets +4.

– Det var rätt mycket som skulle passa in. Jag minns att jag var nervös men sannolikheten var inte så stor att vi skulle lyckas. Vi trodde inte fullt ut på det, säger Kenny Jönsson.

I andra perioden hade både Brynäs och Malmö tagit ledningen med 3-0 i sina respektive matcher och dramatiken såg ut att utebli.

Samtidigt var det ganska avslaget i Ängelholm men när rapporterna kom om att Leksand började gå ifatt Malmö förändrades stämningen.

– Energin steg rejält i hallen, påpekar Gath.

När Leksand hade reducerat till 2-3 och Johannes Salmonsson gett Rögle ledningen var Ängelholmslaget bara ett enda mål från drömmen.

Men så gjorde Malmö 4-2...

Och sedan Leksand 3-4.

....Och plötsligt var det 4-4 i Leksand och Rögle stod med ena foten i elitserien.

– Det började surras lite i publiken när Leksand var på väg att hämta upp. Vi var några minuter efter. Jag minns när det plingade 4-4, då tändes hoppet, säger Kenny Jönsson.

Glädjen blev dock kortvarig när Mora kvitterade i Ängelholm efter 13.50 i tredje perioden - och dessutom tog över spelet.

– Skulle vi ta ut målvakten? Jag ville ta timeout och fördröja tiden. Se vad som hände i Leksand. Vi var ju några minuter efter matchen i Leksand. Det var lite buffel och båg, säger Kenny Jönsson.

– När det sedan stod klart att Leksand vunnit så räckte det för oss att vinna i förlängning för att gå upp.

Blev arg på musikassistenten

Men med 26 sekunder från slutet lyfte taket i Ängelholm när Mattias Sjögren pangade in ett skott i bortre sidan från slottet.

Och med 15 sekunder kvar satte Richard Demén-Willauime pucken i tom bur, framspelad av Kenny Jönsson.

– Jag blev arg på musikassistenten som satt nere vid plexiglaset. Han spelade "We are the champions" innan det var slut. Jag åkte dit och slog klubban i plexiglaset. Om Mora hade kvitterat hade vi inte varit några champions direkt, menar han.

– It ain't over till the fat lady sings.

De över 4000 på läktarna som slitits mellan hopp och förtvivlan kunde andas ut. Eller snarare bryta ut i glädjevrål.

Kenny Jönsson kastade klubba och handskar och åkte runt med armarna i luften.

– Det var en enorm glädje och känsla. Det var stort, jag flyttade hem för att hjälpa Rögle upp.

– Och alla minns ju det. På det sättet vi vann.

Afroperuk efter vadslagning

På efterfesten bar Kenny Jönsson en svart afroperuk.

– Vi hade haft en lagfest i februari där vi slog vad en massa, bland annat att jag skulle ha afroperuk om vi gick upp, så det var bara att hålla det på kvällen.

– Sedan minns jag framför allt att jag stod och pratade med Alf Karlsson från Kvällsposten i omklädningsrummet efter firandet på isen och då kom Stefan Erkgärds förbi och skrek - "nu kan vi slå vad, det blir Färjestad hemma i premiären. Brödrafajten. Det är bara att börja ladda nu".

Och visst blev det så.

Den 24 september ställdes Rögle mot Färjestad i premiären av elitserien, dessutom i nybyggda Lindab arena.

Och brödrafajten mot brorsan Jörgen Jönsson i Färjestad? Den gick till Kenny Jönsson då Rögle vann med 4-2.

Kenny och Jörgen Jönsson. Foto: ANDREAS HILLERGREN / BILDBYRÅN

Men vilket var det avgörande målet som tog Rögle upp i finrummet då den där torsdagen i april 2008?

– Alla minns ju Mattias Sjögrens mål men det var ju två mål till som man faktiskt glömmer. Och det var Richard Demén-Willauimes som var matchvinnande, säger Kenny Jönsson.

FÅ BÄST KOLL! Alla nyheter om Rögle BK – direkt i Messenger