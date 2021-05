JUST NU: Tränaren lämnar Redhawks

Det var i mars förra året Andreas Lilja, 45, klev in i tränarbåset för Malmö. Den tidigare storbacken har ett år kvar på kontraktet, men väljer att lämna klubben redan nu.

– Som läget är just nu vill jag fokusera på min familj och andra saker som jag inte kunnat göra under stora delar av livet, med anledning av just hockeyn. Just nu har jag inte energin som krävs för att fortsätta med det här och då känns det bättre att lämna över till någon annan som får fortsätta att leda laget framåt, säger Lilja i ett uttalande.

Klubbens sportchef Patrik Sylvegård om beslutet:

– Det är självklart tråkigt att Andreas känner så här. Vi vill ta tillfället i akt att tacka honom för sina insatser i klubben och önskar honom all lycka framöver, oavsett vad han väljer att ta sig för i framtiden.