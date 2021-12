Skrällen: Jumbon chockar topplaget

Det var på alla möjliga sätt och vis ett möte mellan toppen och botten när Rögle välkomnade jumbon Djurgården till ett kylslaget Ängelholm.

Inför söndagens annandagsmatch skilde det hela 35 poäng (!) mellan de båda lagen, trots att Rögle spelat en match mindre än DIF.

Men den krisande formen till trots var det de gästande stockholmarna som inledde söndagens möte klart bäst. Djurgården fick ett tidigt powerplay i den första perioden och då kom ledningsmålet via comebackande Filip Cederqvist.

– Det är viktigt för oss att få komma hit, möta det kanske svåraste laget i serien just nu och ändå styra spelet så pass länge som jag tycker vi gör. Det är starkt, men det är klart vi fortfarande har mycket att jobba på, säger Ludvig Rensfeldt.

Djurgården utökade ledningen

Inför söndagens möte hade Djurgården förlorat fyra raka SHL-matcher och dessutom var stockholmarna sist i bortatabellen.

Men det där spelade ingen som helst roll i Catena arena.

Under mittperioden fortsatte Djurgården bjuda på en fin hockey och utdelningen kom som ett brev på posten. Rasmus Bengtsson tryckte in 2-0-målet från backplats, genom ett avslut som lite turligt styrdes i nät via hemmaspelaren Ludvig Larsson.

Därefter visade den tidigare Rögleliraren Ludvig Rensfeldt att släkten fortfarande är värst, när han utökade bortaledningen till 3-0.

Bara en dryg minut senare lyckades Rögle smälla in en reduceringspuck. Som så många gånger tidigare under den här vintern var det skyttekungen Adam Tambellini som låg bakom fullträffen – hans 16:e under årets grundserie.

– Det är mitt jobb att bidra offensivt men jag tycker fortfarande att jag kan bli ännu bättre på det, säger Tambellini.

– Det har känts bra ute på isen den sista tiden och jag har fått istid i spelformer där det är goda chanser att göra mål, som powerplay.

Det där baklängesmålet var dock inget som lamslog Djurgården. Forwardstalangen Jonathan Lekkerimäki avslutade målkalaset i matchens andra period drygt fem minuter från paus, när han smällde in sitt allra första SHL-mål.

”Jag sätter i laget i en pissig situation”

Rögle försökte växla i gång sitt skånska maskineri under matchavslutningen och hemmalaget fick stor hjälp av Ludvig Rensfeldts dubbla utvisningar.

– Jag sätter i laget i en pissig situation där, säger Rensfeldt, som först åkte ut två minuter för en slashing.

Därefter drog han på sig en trippingutvisning i samma sekund som han lämnade utvisningsbåset.

– Det är klart man inte mår bra när man sitter där. Sedan tycker jag den första är ganska billig, men jag ska inte ens ge domarna en chans att ta en utvisning. Rögle fick lite momentum efter det.

Ja, skåningarna fick sannerligen momentum.

Pressen mot Mantas Armalis i bortamålet var periodvis tuff och den 29-årige burväktaren kunde inte hålla puckarna borta. Linus Sjödin reducerade först till 4-2 och kort senare var det dags för Adam Tambellini att näta på nytt.

– Det var överlag ingen bra match från oss. De första två perioderna visade vi oss inte från vår bästa sida men vi var bättre i tredje, säger Tambellini.

Rögle kvitterade med en och en halv minut kvar

Rögle kom allt närmre en poäng och då vaknade publiken till liv. Stämningen höjdes flera grader och ängelholmarna gav sig ut på en intensiv kvitteringsjakt.

Och visst skulle hemmafansen bjudas på en riktig annandagsfest! Hemmamålet gapade tomt och matchuret visade att bara drygt en och en halv minut kvarstod på den sista akten när Brady Ferguson tryckte in 4-4-kvitteringen för sitt Rögle.

– Men vi kan inte fortsätta hamna i lägen där vi behöver förlita oss på sex-mot-fem eller powerplay för att komma tillbaka in i matcherna, säger en självkritisk Tambellini, upphämtningen till trots.

Vad ska ni göra för att undvika det då?

– Jag vet inte om det finns några drastiska saker att göra. Vi har visat tidigare att vi kan börja matcherna bra och sedan vara konsekventa hela matcherna. Ibland har man bara sämre kvällar, detta var definitivt en av dem.

Till sist krävdes en nervkittlande förlängning i Catena Arena för att den covidbegränsade publiken skulle bjudas på ett segermål. Stor matchhjälte blev Marcus Sörensen, som satte segermålet för Djurgården.

– Vi behöver bli bättre på att stänga matcher, vi behöver det självförtroende som krävs för att lyckas spela av matcherna. Samtidigt tar vi med oss segern och bygger vidare på den, säger Rensfeldt.

