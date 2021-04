Avgjorde rysaren i den femte perioden

Växjö inledde den första semifinalen mot Örebro piggt och Hardy Häman Aktell gav tidigt laget ledningen i matchen.

Kort därefter tvingades Växjös målvakt Viktor Fasth att utgå skadad och innan den första perioden var över hade Örebro vänt på matchen.

Kovacs målskytt mot favoritmotståndet

För med 38 sekunder kvar av den första perioden så presenterade Robin Kovacs - som tidigare kallat Växjö för sitt favoritmotstånd - sig.

Kovacs slog in en retur till 2-1. Målet innebar att han nu gjort mål i de sex senaste matcherna lagen emellan, och tio poäng mot Växjö den här säsongen.

– Jag vet inte vad det är med just Växjö, men det är otroligt skönt, säger Robin Kovacs till C More.

Växjö kom dock tillbaka i den andra perioden då Jack Drury skickade upp pucken i krysset med ett handledskott vilket gjorde att det stod 2-2 inför den avslutande akten.

Enroth storspelade

Den tredje perioden var det Växjö som tog kommandot och satte Jhonas Enroth på prov gång efter annan.

Men 1:12 kvar fick Växjö ett jätteläge att knipa segern då Nick Ebert fick sitta två minuter i utvisningsbåset. Växjö fick dock inte hål på Enroth utan matchen gick till förlängning.

Den första övertidsperioden blev mållös.

Örebros Robert Leino fick en smäll mot armen i början av den femte perioden i en situation med Martin Lundberg.

Den finske forwarden hade mycket ont i sin arm och fick lämna isen innan han leddes av läkare rakt ut i Örebros omklädningsrum.

– Det är ingen oschysst tackling alls. Det är, ja, vad ska jag säga, det är en sport med kontaktinslag och ibland kan man göra illa sig, säger C Mores expert Niklas Wikegård.

Gynge matchhjälte för Växjö

Matchen kom att avgöras efter åtta minuter i den femte perioden. Efter två minuter i numerärt överläge höll Växjös Richard Gynge sig framme och styrde in ett inspel från Jack Drury.

– Det är grymt skönt, absolut. Det är viktigt när det är fem matcher i stället för sju. Underbart, säger Gynge till C More.

Han fortsätter:

– Vi gör en ganska bra match. Det går lite i perioder, i tredje jobbar vi ner dem ordentligt. I sudden blir vi lite försiktiga. Men det löste sig.

Match nummer två i semifinalserien spelas redan på fredagskvällen.