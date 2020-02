Så sent som under fredagen sparkade Oskarshamn tränaren Håkan Åhlund, under turbulenta former. SportExpressens uppgifter gör gällande att tränaren anklagats för mobbning, och efter att klubben gått ut med beslutet att låta Åhlund lämna riktade flera spelare skarp kritik mot ledningen.

Per-Erik Johnsson har tagit över som tränare och träffade laget för första gången på lördagen, inför matchen mot Rögle.

På plats i Ängelholm fick ”Perra” se Robin Söderqvist ge sitt nya lag ledningen i slutet av den första perioden.

I den andra utökades ledningen, men inte riktigt tack vare storstilad hockey från Oskarshamns sida. I stället var det Eric Gelinas som stod för ett dråpligt självmål.

Dråpligt självmål av Rögle

Kanadensaren gled upp bredvid den egna kassen och skulle passa ut till vänster – men sköt i stället rätt på sin egen målvakt Christoffer Rifalk, och pucken studsade in i mål.

– Nä men jösses Amalia. Vad är det som händer? Det går ett sus genom hela arenan. Men så dråpligt för Rögle! Oj, oj, oj vad tungt för hemmalaget, säger kommentatorn Jörgen Larsson i C More.

Dennis Everberg kommenterade situationen i C More:

– Jäkligt olyckligt, det ska ju inte hända.

Eric Gelinas hade distans till självmålet efter matchen.

– Jag har inte gjort mål på länge, så jag försökte få i gång mig själv (skratt), säger Gelinas.

– Jag försökte bara göra ett uppspel. Om jag hade passat några centimeter längre ut hade passen gått fram och vi hade fått en 3 mot 2–kontring framåt. Det var en bedömning jag gjorde, och tyvärr händer sånt inom hockey.

Målvakten tvingades byta

Men självmålet fick Rögle i själva verket att rycka upp sig, och innan perioden var över hade hemmalaget kvitterat efter två snabba mål av Dominik Bokk och Dennis Everberg.

På den vägen fortsatte det även i den tredje perioden. Oskarshamn tvingades då till ett målvaktsbyte efter att Tex Williamsson blivit överkörd av Röglebacken Erlend Lesund. Tex Williamsson, som har en historik av hjärnskakning, utgick och ersattes av Fredrik Pettersson-Wentzel.

Den nyinsatte målvakten släppte två puckar förbi sig efter bara några minuter, och Ted Brithéns och Kodie Currans mål betydde att Rögle kunde vända.

I slutskedet av matchen gjorde Daniel Zaar och Johannes Salmonsson var sitt mål, och Rögle vann till slut med 5–3.

För Rögle innebär det första segern på tre matcher. För Oskarshamn är det andra raka förlusten i den första matchen med ”Perra” Johnsson vid rodret.

– En enormt viktig seger. Andra lag försöker klättra i tabellen och vi måste försöka göra vårt. Vi måste spela som ett lag, vi är ett av de bästa lagen i serien när vi lyckas med det, säger Gelinas.