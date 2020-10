Jättetavlan: ”Vad var det som hände?”

Rögle ledde SHL inför torsdagens batalj och kopplade även ett tidigt grepp om matchen mot Brynäs. Skåningarna tog ledningen i numerärt underläge(!) genom Anton Bengtsson.

– Jag kommer in fräsch från ett byte, har bra speed och jag tror Moritz (Seider) driver in på mål och tar med sig några killar. Jag får vika in i mitten och hitta nät, sa målskytten till C More.

Men glädjen blev inte långvarig.

Inom loppet av en minut i den andra perioden vände Brynäs till ledning. Först efter ett kvitteringsmål från Nicklas Danielsson.

Därefter gjorde Daniel Mannberg 2-1 efter ett rejält förvarsslarv av Röglebacken Eric Gelinas och målvakten Christoffer Rifalk.

– Vilket slarv! Vad var det som hände? dundrade C More-kommentatorn Björn Oldeen.

Storspelande målvakt räddade Brynäs

Rögle tryckte på rejält för en kvittering hela vägen fram slutet på torsdagens batalj.

Skåningarna avlossade över 40 avslut mot Samuel Ersson i hemmamålet – men inget ville hitta in till nätmaskorna.

– Spelarna var redo att tävla hårt och vi gjorde många bra saker, sa Cam Abbott till C More direkt efter slutsignalen.

Den unge matchvinnaren Samuel Ersson var så klart nöjd över sin insats:

– Ja, man får vara nöjd. Vi vinner, då är man alltid glad, sa han till C More.

20-årige Ersson missade säsongsinledningen efter en olycka i hemmet.

Sedan dess har det dock blivit fem SHL-matcher för målvaktstalangen, som alltså storspelade rejält mot Rögle.

– Jag gör samma saker hela tiden. Men nu känns det som att man är inne i ett flow. Man tänker inte så mycket. Det rullar bara på, sa Ersson till C More efter slutsignalen.