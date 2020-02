De två formstarka lagen kom till nedsläpp med gott självförtroende, Rögle med två raka segrar i bagaget och HV71 med fyra segrar på de fem senaste matcherna.

Men det var bortalaget som kopplade greppet om matchen direkt på bortaplan. Rögle radade upp målchanser under den första perioden, och det gav till slut utdelning när Nils Höglander spelade fram till Dominik Bokk som stänkte upp 1–0-målet i krysset.

HV71-spelarna var självkritiska efter den första perioden.

– Vi börjar bra de första fem minuterna, men sedan sköljer de över oss. Det är inte bra alls. De sätter hård press och vi löser det inte alls. Vi började så här senast mot Brynäs också, det är inte okej någonstans, sa HV71:S Johannes Kinnvall till C More.

Timeout – efter 0–3

Trots den insikten hos hemmalaget var det Rögle som lade i ännu en växel i början av andra perioden.

Så småningom utökades även ledningen, först genom nyförvärvet Chris Desousa som gjorde sitt första mål i Rögletröjan och sedan genom Daniel Zaar som pangade in 3–0 i numerärt överläge innan halva matchen ens var spelad.

Efter det målet begärde HV71 timeout, ett beslut som föll väl ut. För bara några minuter senare reducerade Linus Sandin.

– Det är viktigt att vi får in ett snabbt mål där, och efter att vi får det tycker jag att vi får ner pucken lite djupare och spelar bättre, sa Sandin i C More efter den andra perioden.

Sedan ombads han att beskriva HV71:s insats under första halvan av matchen med ett ord.

– Det ska man nog inte nämna i tv tror jag, svarade Sandin kort.

Currans tionde mål

Rögle behöll lugnet trots att HV71 närmade sig på måltavlan. I stället för en kvittering såg gästerna till att utöka ledningen i den tredje perioden genom lagkaptenen Mattias Sjögren, som gjorde 4–2 på ren vilja i en tilltrasslad situation.

Med några minuter kvar kunde backen Kodie Curran sätta 5–2 i tom bur, hans tionde mål för säsongen, innan Simon Önerud gjorde matchens sista mål, 3–5, med bara en sekund kvar av matchen.

– Att få en 3–0-ledning här är inte det lättaste, det var skönt att vi kunde spela på det sedan, säger Rögles Mattias Sjögren till C More efter matchen.

– Det är lätt hänt att man blir lite mer slapp med pucken och så ringer det bakåt, men jag tycker att vi hanterar det bra. Det är ett bra lag som krigar sig tillbaka.

De siffrorna innebär att Rögle nu är uppe i tre raka segrar och befäster sin position på slutspelsplats i tabellen.

– Vi har haft ett bra uppehåll med bra träningar. Sedan är det klart att det är skönt att nästan alla spelare är tillbaka, det gör mycket och bidrar med mycket energi, säger Sjögren.