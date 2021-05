Den 27-årige backen har en historik i Sverige, och Malmö Redhawks.

Fram till han var 12 år, så bodde han i Höllviken, utanför Malmö, då hans mamma, den tidigare världsspelaren i tennis på 80-talet, Catarina Lindqvist, bodde där. Lindqvist var förbundskapten för det svenska tennislandslaget, och därför hade familjen Sverige som bas under två år.

Men runt 2005 flyttade familjen västerut igen, då Joakim Ryans pappa Bill Ryan är från USA.

Där har den spelskicklige och mobile backen blivit kvar sedan dess, och han har slagit sig hela vägen till NHL, via collegespel.

2017 hade han spelat två säsonger i AHL, utan att få chansen, och då gjorde Redhawks ett försök att värva honom, men han skrev på ett nytt kontrakt med dåvarande klubben San José och fick också debutera i världens bästa liga samma säsong.

Sedan dess har det varit tyst.

Fram till nu.

Spelade med Emil Sylvegård som barn

Enligt flera källor till Kvällsposten har Malmö sedan ett antal veckor tillbaka legat i stenhårda förhandlingar med Ryan och hans agent.

Nu blir det av. Det återstår bara ett antal små detaljer innan man är helt överens om ramarna i kontraktet. Sedan är Joakim Ryan en Redhawksspelare. Igen.

Som pojkspelare så var det Malmötröjan han drog på sig under ett antal år, när familjen bodde i Sverige.

Han var då lagkompis med Emil Sylvegård, och de är vänner sedan dess.

När Kvällsposten gjorde en intervju med Joakim Ryan 2017 var han tydlig med att han någon gång ville spela i SHL, och dra på sig Malmötröjan, som han gjorde i åldern 10 till 12 år.

– Jag har alltid tänkt på att det är något jag vill göra. Men jag vet inte om det blir nu direkt. Har alltid tänkt tanken att jag vill spela för Redhawks. Jag kommer ihåg tiden på gamla Malmö Isstadion som en rolig tid, när vi var och kollade på A-lagets matcher i Elitserien. Det var häftigt, speciellt klacken, sa Ryan.

Nu har det gått fyra år sedan dess.

Under den tiden har Ryan spelat 144 NHL-matcher för San José Sharks, LA Kings och under denna säsongen har han pendlat mellan Carolina Hurricanes, som är NHL:s bästa lag, och deras farmarlag Chicago Wolves. Så sent som den 26 april spelade han en NHL-match, men befinner sig just nu i klubbens ”Taxi-squad”, dvs de spelarna som står precis utanför NHL-laget och ska vara redo för spel om sjukdom uppstår i truppen.

Joakim Ryan till Malmö Redhawks

Men efter den avslutande NHL-säsongen, som kan bli väldigt lång för Carolina Hurricanes, väntar ett nytt äventyr.

Ryan och Malmö är inne i en slutförhandling, och i princip är det bara en sak som kan stå i vägen för det hela nu, och det är om han får ett envägskontrakt i NHL, som är så bra, så han inte kan motstå.

Ett sådant kontrakt har Ryan bara haft vid ett tillfälle och det var kontraktet med LA Kings 2019-2020. I år har han spelat på ett tvåvägskontrakt.

Nu blir det därför av allt att döma Malmö. Det är också något som legat i Ryans bakhuvud under flera år.

Under intervjun 2017 sa han:

– Om jag ska spela i Sverige, så skulle det vara väldigt roligt att spela för Redhawks igen. Jag har roliga minnen från klubben som barn och jag vet om att de är intresserade, men jag vill spela så högt som möjligt.

Malmös sportchef Patrik Sylvegård har sökts för en kommentar, utan framgång.

Malmö Redhawks backbesättning 2021/2022 Officiellt klara: Helge Grans - 18 år Matias Lassen - 25 år Markus Lauridsen - 30 år Oliver Lauridsen - 32 år Adam Ollas Mattsson - 24 år Anton Olsson - 18 år Ej presenterade: Carl-Johan Lerby - 23 år Kvällsposten kunde förra veckan avslöja att man var överens med återvändande Lerby som spelat för Calgarys farmarlag Stockton under säsongen. Joakim Ryan - 27 år Är just nu i slutförhandlingar med Redhawks om ett kontrakt. Men hans klubb, Carolina Hurricanes är fortfarande i spel borta i NHL. Visa mer