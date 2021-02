Holtz avgjorde dramat när Dif slog Redhawks

Djurgården har inte vunnit sedan den 19 januari (besegrade Rögle med 3-2 efter förlängning).

Under tisdagskvällen ställdes de mot Malmö Redhawks, som hade två segrar på de tre senaste matcherna.

På Hovet tog bortalaget ledningen när Pathrik Westerholm satte 1-0 redan efter fem minuter spel, men Dif kom tillbaka och kvitterade när William Eklund fick pucken i offensiv zon och pangade dit kvitteringsmålet.

Holtz: ”Kanske man får fira med padel”

I den andra perioden tog hemmalaget ledningen genom Manuel Ågren men med cirka fem minuter kvar av mittperioden kvitterade Malmö. Därefter turades lagen om att bränna chanser men i den avslutande perioden tog Malmö ledningen när Ponthus Westerholm satte 3-2 – och där och då såg det ut som att det skulle bli en ny förlust för Djurgården.

Men skam den som ger sig.

Med tre minuter kvar av matchen kom 3-3 och en minut senare satte Alexander Holtz 4-3 och vild glädje utbröt i hemmalaget. Dif höll sedan undan och tog första segern sedan januari.

– Det är skönt att vinna, vi har förlorat tillräckligt. Jag har jobbat hårt så de senaste veckorna så det var skönt att se pucken glida in, säger Alexander Holtz i C More och avslutar sedan:

– Kanske man får fira med lite padel.