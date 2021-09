Högdramatiskt när Rögle premiärvann

Matchuret visade att säsongen var blott fyra minuter gammal när Rögles nyförvärv Tyler Kelleher tryckte in vinterns första mål – en fullträff som betydde 1-0 till ängelholmarna.

Tre minuter senare var det dags för nästa skånska jubel.

Adam Edström var påpasslig framför kassen och tryckte in 2-0, framspelad av kedjekamraterna Brady Ferguson och Anton Bengtsson.

Men underläget till trots – Örebro var allt annat än utklassade och lyckades utmana bortamålvakten Christoffer Rifalk flera gånger om under den första perioden. Efter drygt tolv minuter kom utdelningen när Kristian Näkyvä gjorde Närkelagets första mål för säsongen.

– Vi hittar mer rätt längre in på perioden. Där är ett par minuter där vi inte får fast dem och då är de jobbiga att möta, sa Örebros Stefan Warg till C More efter den första perioden.

Rögle fortsatte vara jobbiga att möta även under mittperioden.

Brithén: ”Ett av de enklare målen”

Ängelholmarna tog över allt mer av matchen och såväl Leon Bristedt som Adam Tambellini och Robert Lantosi var nära att utöka till 3-1.

Den målmässiga utdelningen kom efter drygt fyra minuter när Adam Tambellini serverade lördagens finaste macka till Ted Brithén, som tryckte in 3-1-målet.

– Jag behöver inte göra så mycket utan jag kan sätta den i öppen kasse, säger Ted Brithén

– Det är otroligt skickligt spelat av både Dennis (Everberg) och Tambellini. Jag behöver bara sätta dit det. Det är ett av de enklare mål jag har gjort i min karriär.

Din kedja verkar ha fin kemi redan nu?

– Ja, men jag och Tambellini spelade ihop redan förra säsongen och vi vet vart vi har varandra, sedan har jag och Dennis spelat ihop tidigare.

– Vi är tre rätt så stora killar som har otroligt mycket skicklighet tillsammans. Vi får se om vi fortsätter ihop eller inte, men oavsett vem man spelar ihop i det här laget är det otroligt kul. Vi har många skickliga och offensiva spelare.

Örebro kom ut piggare under matchens sista period och jagade till en början den viktiga reduceringspucken. När Rodrigo Abols styrde pucken i mål trodde de allra flesta att reduceringen var ett faktum – men målet dömdes bort för en hög klubba.

”Vi jobbar tillsammans”

I stället dröjde det till klockan visade att sex och en halv minut återstod av matchen innan Örebro gjorde matchens femte mål. Näkyvä hittade en lucka bakom en skymd Christoffer Rifalk och gjorde sitt andra mål för lördagen.

Men fullträffen räckte inte.

Trots en sista stark anstormning blev det ingen kvittering. Rögle red ut stormen och vann med uddamålet, 3-2.

Vad tycker du gör att Rögle vinner?

– Vi jobbar tillsammans. Vi kommer ut på bortaplan och försöker inte göra något fancy utan vi kommer ut för att vinna matcher och göra det tillsammans. Vi är effektiva när vi får lägen, säger Ted Brithén och tillägger:

– Det var kul för hela gruppen!

Ted Brithén firar sitt 3-1-mål mot Örebro. Foto: PAVEL KOUBEK / TT / TT NYHETSBYRÅN

Hur viktigt är det egentligen att vinna en premiärmatch?

– Alltså, jag vet inte egentligen. Om vi skulle förlora så skulle det ju bli revanschlusta och hela den biten. Vi vill vara ett vinnande lag och vi vill vinna varje match. Då är det alltid kul att göra det på bortaplan.

3-2-vinsten innebär att Rögle nu vunnit tre SHL-premiärer på raken. 2019 blev det en 4-0-viktoria mot HV71, följt av en målrik 6-4-seger mot Linköping förra året.

Förr sa man att när krokusen blommar så vaknar Rögle. Nu verkar ni vara vakna hela tiden, vad beror det på?

– Vi har fått in en viss mentalitet i vår grupp och det är någonting som genomsyrar oss på ett väldigt bra sätt. Vi har en väldigt fin harmoni i gruppen och det är bra killar i laget, konstaterar Ted Brithén.

För Rögle väntar nästa SHL-batalj den 16 september, borta mot Leksand. Samma dag får Örebro chans till revansch, borta mot de regerande mästarna Växjö Lakers.

