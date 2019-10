Inför matchen mot Luleå hade Malmö Redhawks tränare Peter Andersson ett snack med spelarna.

Budskapet: Var med från start.

Det gick så där för skåningarna, som låg under med 0-2 redan efter knappt tre minuters spel i Coop Norrbotten arena. Till slut blev det förlust med 0-3 och när tränaren Peter Andersson intervjuades i C More efteråt blev det märklig stämning.

Hur kunde det bli så där?

– Det undrar jag med. Vi har tränat bra sista tiden och gjorde en okej match mot Oskarshamn senast, men vi är lite känsliga och gör inte det jobb som vi ska. Det är inte okej, säger Andersson i intervjun.

– Matchen är slut efter 2.28. Vi fick aldrig någon kontrakt, det var mellanmjölk överallt.

Lasse Granqvist: Emil Sylvegård sa att du hade pratat tydligt inför om att se upp för Luleås fart i inledningen. Ändå blir det det så här. Hur reagerar du på det?

– Hur jag reagarar? Ja... det måste jag fundera på. Just nu reagerar jag inte.

Andersson lämnar C More-intervjun

I den andra perioden fick målvakten Oscar Alsenfelt utgå på grund av en smäll. När Peter Andersson fick frågan om hur han ser på målvaktens byte uppstod ovanliga scener.

Plötsligt tog han av sig hörlurarna.

Och lämnade intervjun utan att säga ett ord.

– Nej, där säger han inte mera, säger Lasse Granqvist i sändningen.

Experten Niklas Wikegård känner för Andersson.

– Hade man lyft på huvudet på Peter Andersson hade det varit en vulkan där. Han fick inte den responsen han ville från laget, klart han blir besviken, säger han.

– Ja, tack och lov reagerar Peter Andersson.

Experten Sanny Lindström passar i sin tur på att hylla Luleå.

– Malmö gör mycket misstag, absolut. Men Luleå gjorde inte heller ett enda dåligt byte under hela matchen. Det brukar pulsera under matcher, men Luleå höll det väldigt jämnt. Och det är en riktigt hög nivå de håller, säger han.

Angående skadan på Oscar Alsenfelt:

– Farley tar en fel väg in mot mål. Han försöker tjuva för att åka igenom. Det är olyckligt för Alsenfelt, vi måste skydda målvakterna. Jag hoppas att det inte är en hjärnskakning.