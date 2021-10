Oscar Alsenfelt är skadad, men för Malmö Redhawks del så har man klarat sig väl.

Anledningen är att nyförvärvet Daniel Marmenlind imponerat stort.

24-åringen som tidigare var en av Sveriges främsta målvakter i 97-kullen, har haft en lång resa via division 1, men har nu tagit sig in i SHL, som en etablerad målvakt.

Hans starka insatser har väckt intresse.

Minst tre NHL-klubbar har redan nu aviserat intresse för att knyta till sig Marmenlind, som kan gå till vilken NHL-klubb som helst, då han är odraftad.

Bekräftar att han åkte för att kolla Marmenlind

En av klubbarna i NHL som är mest aktiva i sin scouting av Daniel Marmenlind är New Jersey Devils.

Just nu står man med Jonathan Bernier och Mackenzie Blackwood som sina två målvakter, och avser att försöka hitta något ”fynd” som man kan bygga på över en längre tid.

Anders Nilsson valde under senaste veckan att se Marmenlind på plats både i Malmö mot Växjö och i Örebro när Redhawks spelade där under lördagen.

Nilsson, som vann VM-guld med Tre Kronor i Köpenhamn 2018, har lagt av med ishockeyn efter en och jobbar nu heltid som scout.

– Jag har absolut åkt hit in syfte att kolla Marmenlind, säger Nilsson, som var imponerad över säsongsstarten, men medgav att det finns saker att jobba på.

– Det finns det definitivt. Men han är en väldigt intressant målvakt för oss, och säkert för flera andra lag i NHL också, säger han.

Tanken var först att bara se Malmömålvakten under torsdagen. Men det blev en tur till Närke under lördagen också för att spana in Marmenlind.

Hör mer om Marmenlind, och mycket annat i veckans avsnitt av Sanny & Svensson.