Här sätter han stopp för Rögles supersvit

Hela hösten har vi fått se samma mönster i Catena arena – Rögle har hittat vägar att vinna även när man inte spelat bra.

Man har varit trygga och fullpumpade med självförtroende i match efter match.

Efter nio raka trepoängare tog det stopp.

För att Färjestad var kliniska i numerärt överläge och tog vara på chanserna som dök upp. Nu blev man första laget som vann i Catena arena den här hösten.

Målexplosionen kom i mellanperioden.

Först 0-1 genom Jacob Nilsson, sedan 0-2 via Jesse Virtanens klubba – både målen i numerärt överläge.

Rögle reducerade 18 sekunder senare (Olli Palola) men Färjestads Jacob Peterson skickade in 1-3.

– Vi steppar upp i andra. Vi skapar mer lägen och är mer noggranna, säger Peterson och berättar om målet i C More:

– Olle (Lycksell) droppar pucken bra till mig. Jag försöker bara få den på mål, den sitter ganska bra. Det var skönt.

Rögle kom tillbaka med klass. Dennis Everberg lyfte in pucken efter att Simon Ryfors bäddat för målet genom en överraskande åkning direkt från avbytarbåset.

– Skönt att han kunde trycka in den, säger Ryfors till C More.

Och Leon Bristedt, som haft en tung säsong så här långt, kunde kvittera till 3-3 när han svarade för höstens tredje mål fyra minuter in i period nr 3.

Färjestad avgjorde den jämna straffläggningen. Efter åtta missade straffar visade Michael Lindqvist kyla och visade in pucken bakom Johan Gustavsson varpå Henrik Haukeland, som storspelat i målet under hela matchen, räddade den efterföljande och säkrade extrapoängen.

– Det är en jämn match som båda lagen kan vinna. Det var jättekul att spela i dag och få göra göra några bra räddningar, säger Haukelund till C More och hyllar samtidigt Lindqvist som avgjorde.

– Han är grym.

– Nu blir det en skön bussresa hem, avslutar den norske målvakten.

Texten uppdateras.