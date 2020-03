Snacka om drömstart på dagen för Jesper Olofsson.

Redan 22 sekunder in i den första perioden skickade han in ledningspucken borta mot Växjö.

Efter 5.06 var Olofsson återigen svindlande nära ett mål då han till synes styrde pucken framför mål, men målet gick till Emil Forslund – assistpoäng till Olofsson emellertid.

Olofsson skulle dock få sitt hattrick.

”Har jag inte fått fyra?”

För den stekhete forwarden smällde in 3-0 och 4-0 innan perioden var slut.

– Han är glödhet! Ge Olofsson pucken så blir det mål, säger C Mores kommentator Björn Geijer.

Jesper Olofsson trodde dock han hade gjort även det fjärde målet.

– Har jag inte fått fyra eller? Vi får kolla reprisen... Det är lite sjukt faktiskt. Puckarna bara går in, säger han till C More.

Efter den smått bedrövliga förstaperioden lämnade Viktor Andrén målburen till förmån för Jesper Eliasson.

Färjestad vann till slut matchen med 7-4 – och säkrar därmed andraplatsen i SHL:s grundserie. Växjö slutar tia och ställs mot Frölunda i åttondelsfinalen.