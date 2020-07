Läget i truppen just nu

Efter att ha tappat sina bästa back, och bästa forward, i Kodie Curran och Ted Brithén så har lagets slagkraft förstås minskat. Rent numerärt så har man två målvakter, åtta backar och elva forwards i dagsläget. En ny förstacenter är ett absolut måste, och det är naturligtvis på forwardsidan man har kvar att fylla upp truppen. Räkna med att det blir gjort inom de närmsta veckorna, med tanke på att ispremiären i augusti faktiskt närmar sig rätt ordentligt.

Chris Abbott med Christoffer Malm i bakgrunden. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

Sportsliga styret

Här är det två bröder som styr skutan totalt. Chris Abbott blev sportchef 2017 och det innebär faktiskt att han gör sin fjärde säsong i den rollen nu. Under sin tid i klubben har han gjort Rögle mer respektabelt, och attraktivt för spelarna. Lagets slagstyrka och proffessionalitet har blivit bättre för varje år. En av Chris Abbotts första åtgärder som sportchef var att rekrytera från Växjö Lakers juniorlag, när tvillingbrorsan, Cam Abbott blev klar som lagets huvudtränare mitt under pågående säsong. Tillsammans är det nu bröderna som är Rögles sportsliga styre och de leder klubben i den mest framgångsrika perioden som klubben haft någonsin. En viktig person för bröderna är också den assisterande sportchefen, och scouten Christoffer Malm.

Larsson, Abbott, Murphy. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

Tränare

Säsong fyra för Cam Abbott, som tog över efter att Anders Eldebrink lämnade hösten 2017. Då låg RBK riktigt skrynkligt till, men han lyckades lyfta upp laget till att med god marginal. Under åren som följt har laget under ledning av Abbott, med en väldigt tydlig kravbild, växt. Först tog man sig till åttondelsfinal och i våras blev man trea, och hade gått in i slutspelet med hemmaplansfördel i kvarten. Som assisterande tränare finns landsmannen Cory Murphy, som sköter backarna. Även Brynäslegendaren Janne Larsson finns med i staben som assisterande tränare. Den stora vetranenen i gänget är dock målvaktstränaren Magnus ”Wolle” Wennström som funnits med sedan 2006.

Johan Gustafsson. Foto: DANIEL STILLER / BILDBYRÅN

Målvakter

En förändring har skett. Det är Roman Will som försvunnit till KHL, och på hans plats har klubben plockat in rutinerade Johan Gustafsson. Ja, för rutinerad, det är Gustafsson, trots att han bara är 28 år. Han har vunnit SM-guld med Frölunda, varit en sväng i Luleå, och senast i den tyska ligan. Han har hunnit med en hel del. Målvakter har dessutom utvecklats rejält med Gustafsson som sin sparringpartner. Titta bara vad som hände med Johan Mattsson, när han fick slåss om målvaktsspaden med Gustafsson. Den effekten hoppas Rögle säkerligen på, när Christoffer Rifalk ska ta det sista steget mot att vara en konsekvent toppmålvakt i SHL, kväll efter kväll. 24-åringens debutsäsong i lovade gott, men det var trots allt så att Roman Will stod i majoriteten av matcherna förra säsongen.

Lucas Ekeståhl Jonsson Foto: FREDRIK KARLSSON / BILDBYRÅN

Backar

Det är helt omöjligt att prata backar och Rögle, utan att nämna det faktum att den kanske bäste backen i hela ligan sedan Chris Lees dominans i Färjestad, nu har försvunnit. Kodie Curran har dominerat i två säsonger och en sådan spelare ersätter man inte. Det blir upp till de andra spelarna att hjälpas åt att ersätta Curran. Det enda nyförvärvet är Lucas Ekeståhl Jonsson. Han hamnade en bit ner i Färjestads lag, men har stor kapacitet, bra underliggande siffror och kommer få en större roll här. Tillsammans med Niklas Hansson lär han få ta stort ansvar för den offensiven delen hos backarna. Kanadensarna Eric Gelinas och Craig Schira har varit med ett tag nu och kommer också att få tongivande roller. Norske Erlend Lesund är solid i defensiven och lär tugga minuter i boxplay, samt när ledningar ska försvaras. Bland ungtupparna födda på slutet av 90-talet och början av 2000-talet så finns det troligtvis bäst potential i Samuel Johannesson, som kom in väldigt fint under förra säsongen.

Simon Ryfors. Foto: ANDREAS HILLERGREN/TT / TT NYHETSBYRÅN

Centrar

Ted Brithén ut, och hår snackar vi ett jättetapp. Visserligen visade laget att man klarar sig utan Brithén för han spelade inte alls under hösten förra säsongen, när laget fullkomligt flög fram och var SHL:s kanske bästa lag emellanåt. Anton Bengtsson gick till Rögle för att få ut mer av sin offensiv, men sanningen är hård. Bengtsson gjorde 12 poäng. De fyra säsongerna innan den säsongen gjorde han faktiskt fler poäng från en mer undanskymd roll i HV. Kommer man ge Bengtsson en säsong till för att producera, eller blir det att inse att han är en tredjecenter, men inte mer? Rollen som tredjecenter är väl egentligen optimal för lagkapten Mattias Sjögren. Aldrig någon stark poängskörd, men hårt jobb, och väldigt lojal. Över en säsong så vet man att det blir 15-20 poäng, men enormt viktig som ledare. Sjögren gjorde 38 matcher senaste säsongen. Har hans kropp en säsong med 52 seriematcher och en grundserie i sig? Det hade Rögle mått bra av. Andra centeralternativ i Simon Ryfors och Taylor Matson. Här visade Ryfors verkligen framfötterna senaste säsongen. Det blev 18 fina poäng och ett väldigt bra spel. Det var som att han bröstade upp sig och tog för sig mer. Kan han komma upp i 25 poäng i år, så kan han på allvar börja få en riktigt bärande roll i det här laget på sikt. Men ser man över hela centersidan så behövs en ersättare till Brithén. Så enkelt är det bara.

Adam Tambellini. Foto: ERIK MÅRTENSSON / BILDBYRÅN

Forwards

Här finns det ett par riktigt lysande stjärnor. Daniel Zaar har karriärens bästa säsong bakom sig. Det gäller även Leon Bristedt. Den sistnämnda visade många kvällar så pass hög klass att det kändes givet att han skulle hamna i NHL, men när Rögle trissade upp lönen, visade hur mycket man tror på Bristedt, så stannade han kvar och kommer bära detta laget. Han kommer bara att bli ännu bättre. Lita på det! En som också har potential att bli bättre är Dennis Everberg. Han återvände till Sverige, spelade in sig, och sedan fick han hjärnskakning. Efter jul var han avsevärt mycket bättre och nu är han inspelad och klar i systemet. Finns stora möjligheter för att sätta avtryck på ett helt annat sätt nu. Bland nyförvärven lär Modos poängkung Adam Tambellini få en stor roll här också. Hans poängsnitt i Modo var smått makalöst och är han bara hälften så poängglad här, så kommer Rögle ändå få ut 30 poäng eller mer av honom. Man ska veta att SHL är en svår liga att producera i, men han har passat i svensk hockey, så här långt. En som dock aldrig varit i Sverige är Brady Ferguson. Det är garanterat en chansning från Abbott, men som kan gå hem. Skulle det visa sig att han inte kan omsätta produktionen från ECHL till SHL, så har man ändå inte tagit någon större risk rent ekonomiskt. Därför är den värvningen inte alls dum.

Calle Clang. Foto: BILDBYRÅN

Från egna leden

Målvakten Calle Clang är en riktigt spännande framtidsmålvakt. Han har skrivit på, men lånas den här säsongen ut till Kristianstad i HockeyAllsvenskan. Här finns det onekligen potential att bli en riktigt bra målvakt för Rögles A-lag i framtiden. Sedan är det faktiskt ganska tunt just nu. Man tömde juniorsidan rätt bra när man lyfte upp Samuel Johannesson och Jakob Bondesson, som är 00:or. Norrmannen Calle Spaberg Olsen hade varit spännande att se, men han valde att flytta hemåt, och spelar i Vålerengen i vinter. Bland J20-spelarna som var tongivande är det William Gustafsson som var produktiv.

Ekonomiska möjligheterna för sporten

Hade klubben fått spela slutspel så hade man gjort sitt största plusresultat någonsin. Nu gjorde man plus ändå, men inte lika bra. Det gäller som för alla andra föreningar att man måste hålla ordning på sin kostnader. Bröderna Abbott får knappast rusa på några värvningar, men det är klart att man har en rätt stor påse pengar att förbruka på att hitta någon riktigt bra kvalitetsspelare på forwardssidan, där centerplatsen verkligen lär prioriteras.

Andy Miele. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG / BILDBYRÅN

Han vore en bra värvning

Det behövs en offensivt skicklig center. Vad sägs att att göra ett försök att värva tidigare Malmö och Växjöcentern Andy Miele? Ja, jag, vet, han har spelat hos värsta rivalen, men det har Daniel Zaar också gjort, och när han drog till Ängelholm blev han bara bättre. Han fick inte ut sin fulla offensiva potential i Malmö, vilket han fått i Rögle. Kan det vara samma sak med Miele? Om han dessutom får landsmännen Chris Abbott som högsta chef för sporten och Cam Abbott som sin chef på träningarna så skulle det kunna bli en spännande kombination. Miele var ruskigt offensivt skicklig. Han har kapacitet att vinna hela poängligan, om han får lite fria tyglar. Skulle Abbottbröderna kunna ge honom det?

Foto: SUVAD MRKONJIC / BILDBYRÅN

Publikens betydelse

Det kan med alla sannolikhet ses som en mardröm för motståndarna att komma till Ängelholm. Kurvan med klacken och högra sitt styrs mycket av känslor och är högljudda. Spelarna som kommer till Ängelholm talar ofta om att publiken är omtalad och kan vara en anledning till att man vill spela för klubben. Arenan är tajt och man är nära isen oavsett var i arenan man befinner sig. Publiken är verkligen en del av Rögle BK.

Sanny Lindströms tankar om laget