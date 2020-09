Fräckt solomål avgör heta Smålandsderbyt

1-1 efter första perioden, 2-2 efter andra perioden – och samma siffror efter 60 minuter.

Då kliver Simon Önerud fram – igen.

Sammanlagt sex mål under försäsongen och en nyckelspelare när HV radar upp vinster inför SHL-starten.

Nu har man vunnit sex av sju fajter. Enda förlusten mot just Växjö som vann med klara 5-1 hemma i Vida arena.

– Det märks litegrann på laget att det inte är långt kvar till serien startar, säger tränaren Nicklas Rahm i en klubbkommentar.

Matchen svängde rejält under de två första perioderna. Växjö tog ledningen genom Jakob Forsbacka-Karlsson, HV kvitterade via Alexander Bergström och satte 2-1 på en välriktad projektil signerad Simon Önered. Lakers kom tillbaka i matchen igen när Richard Gynge skickade in 2-2 i nättaket.

I SHL-premiären lördagen den 19 september inleder HV borta mot Frölunda. Lakers premiär mot Oskarshamn flyttas till 8 december. Det innebär seriestart hemma mot Färjestad torsdagen 24 september.