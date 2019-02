Den första perioden mellan Malmö Redhawks och Timrå såg länge ut att bli en mållös historia.

Då, med drygt två minuter kvar, kom så ledningsmålet för hemmalaget då Axel Wemmenborn skickade in 1-0 – hans andra SHL-mål för säsongen. Då regnade hundratals gosedjur in på isen, inkastade från publiken i Malmö arena.

Spelet avbröts i flera minuter och funktionärer fick använda stora spadar och säckar för att få bort gosedjuren från isen.

– Det är bra stämning här inne i arenan och det är rätt många nallar som fortsätter att kastas in, säger kommentatorn Johan Edlund i C More.

Gosedjur regnade in på isen

Fenomenet ”Teddy bear toss” är vanligt förekommande inom den nordamerikanska hockeyn, men för Malmö Redhawks är det första gången det arrangeras.

Arrangemanget är en del av ”Hockeyns dag” i Malmö, där nära 100 företag bjuder besökarna på entrén. Och de medhavda gosedjuren kommer nu skänkas till barn i Afrika och Filippinerna, detta i samarbete med hjälporganisationen ”Help@Hand”.

För drygt ett år sen uppstod liknande scener i Luleå, då tusentals gosedjur kastades in på isen under segermatchen mot Mora.

Matchen pågår.