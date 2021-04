Örebro tvingar fram avgörande semifinal

Tim Erixon tvingades lämna tisdagens semifinalmöte med lite drygt sju minuter kvar på den andra perioden, när hans Växjö låg under med 1-0.

Situationen inträffade i ena sarghörnet.

Det väckte starka reaktioner hos Örebrolägret, men domarna uppfattade inte situationen förrän långt senare.

Först när det vevades på mediakuben i Behrn Arena reagerade domarteamet.

– Hade de inte visat det på jumbotronen hade domaren aldrig tagit det, konstaterade kommentatorn Lasse Granqvist i C More, och fick medhåll av Niklas Wikegård:

– Nej, då hade de aldrig ens tänkt på det.

Emil Larsson var mer eller mindre nere på sina knän när Tim Erixon delade ut en crosscehcking mot hans nacke.

C More-experten Niklas Wikegård säger att matchstraffet är hårt dömt.

– Jag vet inte riktigt. Live by the sword, die by the sword. Emil Larsson spelar ibland ett spel som är ovårdat och hårt. Jag förstår att han får ont när han får en klubba vid sidan. Men fan, jag tycker det är tufft.

Domaren: ”Då vore det direkt tjänstefel”

Huvuddomare Mikael Nord säger till C More att matchstraffet var ”ganska uppenbart” när det väl dök upp på arenans jumbotron.

– Vi får upp den på jumbotronen och vid större händelser kan vi ta hjälp av jumbotronen. I det här fallet blir det aningen sent, men den kommer och därav har vi matchstraffet på Tim, säger Nord.

Han fortsätter:

– Vi har policyn att vi ska skydda spelarnas huvuden. Då vore det direkt tjänstefel att inte fullfölja det i detta läget.

”Har mycket mer att ge”

Väl på isen hade Växjö Lakers en tuff dag på jobbet under stora delar av tisdagskvällens match. Örebro var spelförande i två och en halv period, och skapade också de bästa chanserna.

Nick Ebert bombade in 1-0-målet efter drygt 16 spelade minuter. I den andra perioden fyllde Emil Larsson på med ytterligare en fullträff.

– Vi har mycket mer att ge. Vi har vänt sådana här matcher innan. Vi har en bra utmaning framför oss, säger Christian Folin till C More.

C MORE: Fem backar att gå på, hur påverkar det matchen framöver?

– Det är jättekul med en utmaning och kul att spela mycket hockey. Det ser vi fram emot.

”Vi förändrade allt”

I början av matchens tredje period trodde nog alla att Nick Ebert dödade all spänning med sitt distinkta 3-0-mål.

Men där och då påbörjade Växjö Lakers en remarkabel uppryckning.

Jack Drury tryckte först in matchens fjärde fullträff, innan Christian Folin reducerade till 3-2.

Växjö Lakers jagade en kvitteringspuck febrilt och kom riktigt nära när Richard Gynge prickade stolpen.

Men Örebro stod emot och vann till sist med uddamålet.

– Vi förändrade allt i tredje perioden. Vi kom ut med något annat i tredje perioden och jag hoppas vi tar med oss det i match 5, säger Lakerstränaren Sam Hallam till C More.

Resultatet innebär att Örebro tvingar fram en femte och direkt avgörande semifinal på torsdag. Matchserien flyttar då tillbaka ner till Småland, och vinnaren där går till SM-final.

– Det blev lite onödigt dramatiskt. Starkt att vinna och starkt när vi släpper två snabbt bakåt. Riktigt skönt. I dag var vi redo och spelade intensivt, säger Örebros Emil Larsson till C More.

Matchen pågår.