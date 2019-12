Får målet – efter den andra granskningen

Linköping stack i väg i början av matchen och tog en 2-0-ledning mot Malmö Redhawks. Men innan den andra perioden var över hade skåningarna kvitterat till 2-2, efter säsongens kanske mest förvirrade situation.

Carl-Johan Lerby avlossade ett skott från backposition som Christoffer Forsberg styrde. Pucken gick i ribban och sedan ner via Jonas Gustavssons rygg in bakom mål - även om det var svårt att se med blotta ögat.

Videokaoset - dömer mål efter dubbla granskningar

Domarna Daniel Winge och Patrik Sjöberg videogranskade målet och dömde bort det, vilket ledde till vilda protester från Malmöspelarna.

Då valde Winge och Sjöberg att titta på videon en gång till – och då blev det mål.

– Jag ser den gå in direkt, säger målskytten Forsberg i C More.

– När de dömde bort det blev vi lite frustrerade. Vi var på Winge direkt, så det var stort av honom att lyssna på oss.

Linköpings Broc Little var å sin sida rejält frustrerad.

– Det ser ut som att det inte ska bli mål, sen blir det mål. Jag vet inte varför de visar det på sotrbildsskärmen hela tiden... Men, det är som det är, vi måste reagera positivt på det här nu, säger han i C More.

Matchen pågår.