I januari bjöd Röglespelaren Nils Höglander på ett galet Zorro-mål mot Färjestad.

Nu har han slagit till igen.

Rögle ledde med 1-0 borta mot Djurgården i tisdagskvällens toppmatch då Höglander fick pucken bakom Niklas Svedbergs mål. Den 18-årige jättetalangen Höglander överraskade sen hela hovet då valalde bort Marcus Högström och med kuslig teknik lyckades balansera pucken på bladet och lägga in den förbi en häpen Svedberg i Dif-kassen.

Experten Sanny Lindström kunde inte tro sina ögon.

– Sinnessjukt! Det här är bland det sjukaste jag har sett. Helt underbart, det är hockeygodis när det är som allra godast. Den här kommer rullas ett tag, säger han i C Mores sändning.

Nils Höglanders konstmål: ”Vansinnigt”

Kommentatorn Johan Edlund:

– Det är så vansinnigt vackert. Ett Zorro-mål. Man ser det i innebandyn, men det är ytterst ovanligt i hockeyn. Att man hinner göra det, säger Edlund

Djurgårdens tränare Robert Ohlsson svarade med att ta en timeout, men det hjälpte föga för hemmalaget, som i stället fick se Leon Bristedt sätta 3-0 för gästerna.

Rögle ledde med 5-1 efter två perioden och i pausen fick Nils Höglander berätta. Vad var det som hände egentligen?

– Det var bara att testa. Jag gjorde ju ett sånt mål förra säsongen och brukar träna lite på det på skoj. Jag såg läget och den gick in. Det var coolt, säger han till C More.

Rögle vann till slut matchen med 5-1.

– Vi visste att det skulle krävas en bra insats, bra jobb av oss. Nils (Höglanders) mål fick ig ång oss. Jag är stolt över killarna, säger tränaren Cam Abbott.

Angående Höglanders mål:

– Det är bra för hockeyn när Nils vågar göra så. Han är otroligt skicklig.