Straffhjälten: ”Vi gör allting bättre”

Två lag stärkta av fräscha segrar kom till spel i ett snöigt och kylslaget Ängelholm.

Och det var serieledande Rögle som började klart bäst.

Skåningarna kopplade ett tidigt grepp om tisdagens tillställning, där backen Niklas Hansson blev tvåmålsskytt redan i den första perioden.

– Jag försöker hela tiden bygga vidare på mitt spel, både offensivt och defensivt. Jag har fått lite utdelning nu, det är skönt att se puckarna trilla in, sa Niklas Hansson till C More, efter sin succéperiod.

Ett tillbakatryckt Djurgården lyckades däremot reducera innan den första pausen. Jesper Pettersson drog till med ett rejält avslut från blålinjen, som hittade nättaket bakom en skymd Christoffer Rifalk.

”En tung period”

Och kanske var det ett reduceringsmål som stärkte Djurgården.

Stockholmarna kom ut som ett helt nytt lag i mittperioden, tog över matchbilden och tryckte in en kvittering via Kalle Östman – hans fjärde mål den här säsongen.

– Det känns som vi sitter i skolbänken i första perioden och får en föreläsning hur man spelar hockey. Men vi får in 2-1-pucken i slutet på första och det betyder mycket för oss, sa DIF-tränaren Robert Ohlsson.

– Jag tycker vi kommer ut och gör en bra andra period.

En tung period blev än tyngre för Rögle eftersom trion Adam Edström, Adam Tambellini och Lukas Ekeståhl-Jonsson samtliga tvingades lämna matchen

Avgjordes efter straffar

Ett skadeskjutet Rögle spelade runt på relativt få spelare – men lyckades stå emot Djurgården.

Åtminstone fram tills det blev straffar.

Efter tre missar åt båda håll blev Linus Andersson stor matchhjälte för Djurgården när han till slut satte matchens femte mål, som blev tillställningens sista.

– Överlag tycker jag vi gör en godkänd match. Första är inte bra, men andra och tredje är bättre. Det är skönt att vi lyckas knipa två av tre poäng, sa matchhjälten efter segern.

– Vi höjer egentligen allt i andra perioden från skridskoåkning till pucktempo. Vi gör allting bättre i andra perioden.

Nu har ni två raka vinster, hur bra känner du att ni är?

– Vi har satt ett mål att vi ska upp till topp-6. Det känns just nu som att vi har ett bra go i laget och vi vet att vi kan vända matcher. Vi kan hålla en ledning, det är extremt skönt.

Trots att Rögle förlorade toppar skåningarna fortfarande hela SHL.

Dessutom har avståndet ner till Frölunda ökat till tre poäng eftersom Göteborgarna förlorade mot Linköping under tisdagen.

– Jag tycker inte vi tävlade tillräckligt hårt. Den andra perioden var inte bra av oss och sedan blev den tredje jämn och vi hade några bra chanser, sa Rögletränaren Cam Abbott efter förlusten.

– Vi hade velat göra mål på någon av våra chanser. Men jag gillar hur vi kom tillbaka till vår spelidé i den tredje perioden. Vi mötte ett bra lag, men hade velat ha två poäng, minst. Vi tar med oss det positiva härifrån.

Angående de tre skadade spelarna var Rögles besked att Lukas Ekeståhl-Jonsson är närmast spel igen och kan finnas på isen redan på torsdag igen.

Då åker Rögle till Stockholm för returmöte mot Djurgården.