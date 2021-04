MALMÖ. Förlust i öppningsmatcher mot Färjestad.

Varför? Malmös assisterande kapten Emil Sylvegård pekar bland annat på övertändning, och en hel del slarv.

Samtidigt.

It's not over until the fat lady sings, sägs det ju.

– Vad fasiken, det är bäst av tre och ingenting är avgjort än, säger Emil Sylvegård.