”Där och då stack jag kniven i ryggen”

Utan en lång och framgångsrik spelarkarriär och utan mäktiga bundsförvanter inom hockeyvärlden gjorde Sam Hallam sitt bästa för att klättra på sin karriärstege som tränare.

Han inledde i Bofors som assisterande efter att som 24-åring varit tvungen att sluta spela på grund av ryggproblem. Så småningom byttes Bofors mot Växjö Lakers och en roll som assisterande bakom Janne Karlsson och det var där Sam Hallam tvingades fatta ett av karriärens svåraste beslut.

Säsongen 2012/2013 hade inletts svagt och klubbledningen ville agera. Huvudtränaren Janne Karlsson skulle få sparken.

– Då blev det ganska snabbt presenterat att ”vi kommer göra den här förändringen och det är du som tar över”, berättar Hallam i Sportkanalen-programmet ”Wikegård vs”.

Hallam tog över efter Janne Karlsson

Hallam insåg att det kunde framstå som att han förrått Janne Karlsson genom att tacka ja till erbjudanden att ta över Växjö Lakers. Den risken var han beredd att ta.

Med två SM-guld i bagaget har Sam Hallam blivit ett respekterat namn i hockeyvärlden. Därför resonerar han nu annorlunda.

– Om samma sak hade hänt i dag, om jag varit assisterande någonstans och samma situation uppstått så hade jag kanske inte hoppat på det. Då kanske jag hade tackat för mig. Men när du är 32 år och står utan karriär och utan meriter att landa på… Då var jag beredd att ta den risken.

Wikegård vs Sam Hallam sänds på Sportkanalen i kväll den 30 januari klockan 21.30 och finns att se redan nu på C More.