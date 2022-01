När Malmö Redhawks återsamlades efter nyårsledigheten konstaterades covid-19 i klubben och rödhökarna fick ställa in årets första matcher.

Därefter har en lång rad SHL-klubbar haft coronaviruset inom sina verksamheter. Från Leksand till Oskarshamn, Djurgården, Skellefteå, Timrå, Växjö och Linköping.

Näst på tur är alltså serieledande Rögle.

Ängelholmarna skulle ta sig an Timrå såväl under måndagen som under tisdagen men de båda matcherna är numera inställda. Detta bekräftas i ett meddelande som skickats till klubbens personal, enligt uppgifter till Kvällsposten.

Bekräftades på måndagen

Under måndagsmorgonen bekräftades det även av klubben som meddelade följande:

”Efter att det konstaterats smitta av Covid-19 inom Rögle kommer måndagens och tisdagens hemmamatcher mot Timrå att skjutas fram. När matcherna spelas bestäms senare.”

På torsdag ska Rögle ta emot topprivalen Luleå hemma i Catena arena men det är i nuläget oklart vad som händer med den matchen.

Innan januari avslutas är tanken att Rögle även ska ta sig an Brynäs och Örebro på bortaplan (22 och 24 januari) innan det vankas stekhett Skånederby back-to-back mot Malmö Redhawks (29 och 30 januari).

