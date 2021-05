Röglestjärnan lämnar – för NHL-mästarna

Simon Ryfors och hans Rögle tog sig hela vägen till klubbens allra första SM-final under våren. Men väl där blev Växjö Lakers för tuffa, som vann matchserien med 4-1.

Under året har Ryfors gjort succé i kedja ihop med Dennis Everberg och Daniel Zaar. Bara under grundserien tryckte Ryfors in 45 poäng på 51 matcher – vilket fullkomligt krossade hans tidigare poängbästa notering (18).

Framöver är det Nordamerika och Tampa Bay Lightning som väntar, för den 23-årige centern. Ryfors avtal med fjolårsmästarna är ett så kallat tvåvägskontrakt, vilket innebär att han kan skickas fritt mellan NHL och farmarligan AHL.

Kontraktet gäller över den kommande säsongen.

– Det är lite tudelat. Jag ser fram emot det här väldigt mycket. Det är ett nytt kapitel och äventyr som jag ser fram emot. Det är lite overkligt, men jag har varit här så länge och hela organisationen och stan har format mig som person. Ängelholm kommer jag alltid att kalla hem. Jag trivs otroligt bra här. Det är många härliga människor man lämnar. Det är så klart känslosamt också, säger Simon Ryfors till Rögles hemsida.

SportExpressen har sedan tidigare rapporterat att 15 NHL-klubbar varit intresserade av Simon Ryfors namnteckning.

Chris Abbott: ”Jag är väldigt stolt”

Ryfors påbörjade sin hockeykarriär i Hanhals IF, men flyttade till Ängelholm och Rögle redan 2013.

Sedan dess har han gjort 250 grundseriematcher i det Rögle som lyft från botten till toppen av SHL.

– Simon kommer lämna för att följa sin dröm om att spela i NHL. Jag är väldigt stolt över det han gjort här för oss i Rögle. Det är ett stort erkännande för hans arbetsinsats och sitt fokus och driv som han haft de åren han varit här, säger Rögles sportchef Chris Abbott.