Förlust borta mot Skellefteå, förlust hemma mot Malmö och ännu en hemma mot HV71. Rögle kom till bortamatchen mot Luleå med ett något stukat självförtroende men med hög energi under inledningen.

I mitten av den första perioden skickade Olli Palola en chanspuck mot mål. Den vallades via Luleås Oscar Engsunds ben och vidare förbi målvakten Joel Lassinantti.

Rögle gick till paus med 1-0-ledning.

– Det är ett ställningskrig där ute. Vi måste bil lite noggrannare och snabbare i omställningarna om vi ska skapa mer chanser. Man vill verkligen vinna och sätta ner foten, göra ett avtryck inför det som komma skall. Vi kan få möta dem i ett slutspel så man vill visa var skåpet ska stå, sa Luleås Erik Gustafsson till C More.

Tyrväinen kvitterade

Juhani Tyrväinen visade var pucken skulle sitta när han kvitterade med fem minuter kvar av den andra perioden.

Minuten senare var precisionen ännu vassare från Adam Tambellini som pricksköt 2-1-ledningen till Rögle.

– Jag såg ett hål så jag slog till, konstaterar Tambellini lugnt för C More.

Nils Lundkvist ville inte vara sämre. I powerplay i mitten av den tredje perioden laddade han bössan och träffade stolpen – för att sekunder senare avlossa det skott som innebar kvittering och 2-2.

Rögle vann på straffar

Matchen gick till övertid som blev mållös.

Rögles Adam Tambellini och Simon Ryfors gjorde varsitt mål under straffläggningen. Luleå gjorde inte något.

– Nyckeln är att vi sätter två sen försöker jag ha tålamod och vänta in att deras skyttar gör första draget, säger Rögles målvakt Christoffer Rifalk till C More.

Tack vare Tambellini, Ryfors och Rifalk har Rögle nu vunnit samtliga fyra matcher mot Luleå den här säsongen.

