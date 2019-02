Det var länge sedan det lossnade för talangerna.

För att gå tillbaka till när Filip Cederqvist, 18, senast gjorde poäng i SHL måste vi backa bandet till den 10 januari – och sedan dess har det gått tolv poänglösa matcher.

För Pontus Holmberg, 19, var det ännu längre sedan. Hans senaste poäng kom den 13 november, vilket betyder 24 raka matcher utan poäng.

Men efter bortamötet med Linköping kan de nu sluta räkna.

Båda fick assistpoäng när den tredje länken i juniorkedjan, Jonas Röndbjerg, gav Växjö ledningen i den första perioden.

Linköping kom tillbaka

I deras nästa byte blev Cederqvist målskytt, framspelad av den unge backen Linus Högberg och Pontus Holmberg.

– Ibland studsar puckarna rätt. Vi har haft lite emot oss på sistone men vi har samtidigt skapat chanser och spelat bra, sa Filip Cederqvist i C More.

I mellanakten lyckades Linköping ta sig tillbaka i matchen och det var först Broc Little, som var tillbaka efter sin skadefrånvaro, som reducerade på resultattavlan.

Kvitteringen kom sedan efter ett mål i krysset av Derek Roy. Men Växjö svarade snabbt genom Brendan Shinnimin – och släppte sedan aldrig taget.

Fasth: ”Slutspelskänsla i luften”

Växjö höll undan hela den tredje perioden och med tolv sekunder kvar gjorde Erik Josefsson 4–2 i tom bur.

Därmed har Växjö fyra raka segrar.

– Det är härligt, det är nu det börjar brännas. Vi har pratat mycket under säsongen om att vi inte har presterat. Det känns bra efter sista landslagsuppehållet där jag tycker vi har spelat bättre och bättre. Det är slutspelskänsla i luften, säger Växjömålvakten Viktor Fasth i C More.