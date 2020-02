Karlström blev hjälte – sänkte förra klubben

Något målkalas var det förstås inte tal om - men pucktempot var högt och chanserna många redan från start.

Kanske inte så konstigt, med tanke på matchens betydelse. Efter en tung säsong för båda lagen jagar de numera de sista kvarstående slutspelsplatserna.

– Vi prata ganska tidigt, redan innan landslagsuppehållet, att vi nu går in i en fas där det blir ett race och verkligen slutspelskaraktär på de flesta matcherna, sa Växjös Erik Josefsson inför matchen, till C More.

Bröt lång mållös svit

Ja, för slutspelskänsla var det sannerligen. Såväl på läktaren med två starka klackar, som på isen med två taggade lag.

Inför den tredje och sista perioden var matchen fortfarande helt öppen - med en uddamålsledning, 2-1, för Växjö.

Hemmalagets första mål stod Emil Pettersson för, när han bröt sin tio-matcher långa mållösa svit. Ledningen utökades via Fredrik Karlström på straff.

Stjärnan Broc Little reducerade sent i mittperioden för gästerna.

”Satt långt inne”

Den tredje perioden blev en jämn och dramatisk historia där Växjö försvarade sin ledning effektivt. Med drygt två minuter kvar plockade Linköping ut målvakten Jonas Gustavsson och tryckte tillbaka Växjö rejält.

Men den sista forceringen var betydelselös.

Växjö Lakers vann matchen med 2-1.

– Det satt långt inne, men skönt och viktigt, säger straffskytten Fredrik Karlström efter slutsignalen, till C More.

Resultatet innebär att Växjö Lakers är kvar som tia - på den sista slutspelsplatsen. Avståndet ner till elvan Brynäs är fortsättningsvis tre poäng.

– Jag tycke vi växer in i det. Första är lite trevande och sedan tycker jag vi är solida. Det är en viktig match, så är det, säger Karlström, som blev matchhjälte med sitt straffmål i mittperioden:

– Jonas (Gustavsson, Linköpings målvakt) är ganska stor så jag tror han visste min första grej jag tänkte göra. Så jag gick på plan b och plan c.

”Pucken går fram och tillbaka”

Linköping å sin sida, har rest sig något efter en tung start där Östgötalaget emellertid såg ut att hotas av nedflyttning. Just nu är LHC tolva i SHL, åtta poäng bakom Växjö på den sista slutspelsplatsen.

– Det där känns surt. Jag tycker inte vi kommer upp i nivå i dag, kanske lite tagna av stundens allvar. Vad vet jag? säger Linköpings tränare Bert Robertsson till C More efter förlusten.

– Men det blir en match som spelar Växjö händerna något kosmiskt, pucken går bara fram och tillbaka. Jag tycker inte vi får kontroll på vårt spel.

Förlusten till trots - Bert Robertsson och hans manskap tänker jaga en plats i vårens slutspel hela vägen in i kaklet:

– Vet du vad, vi har inte gett upp den här säsongen någonsin. Det kommer vi inte göra nu heller, säger Robertsson.