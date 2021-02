Andra perioden började jämnt efter ett stort Djurgårdsövertag i den första. Då slog Adam Edström i Rögle till med ett chansskott, som ställde Mantas Armalis i Djurgårdsmålet helt och hållet.

Armalis räddade skottet men styrde sedan in den i eget mål via skridskon efter att helt ha tappat uppfattningen om var pucken befannn sig.

– Den går in! Vilket konstigt hockeymål. Ingen hade förväntat sig det där, säger kommentatorn Johan Edlund i C more.

Han fortsätter:

– Edström slänger in den enkelt för Armalis som inte har koll på pucken. Han tror att den går i runden men det gör den ju inte.

Brithén får vänta

Rögle tog sedan över tillställningen. Efter en fin period kunde Leon Bristedt kedjekamraten Adam Tambellini som utan några större problem kunde sätta dit sitt elfte mål för säsongen.

Djurgården kom, efter en riktigt tung period, från två raka segrar där stockholmarna spelat upp sig rejält. Hemmalaget inledde också bäst men kunde inte få hål på Christoffer Rifalk som verkar ha tagit med sig sitt fina spel från Tre Kronor.

Ted Brithén, som nyligen gjort comeback i Rögle efter spel i Schweiz, får vänta på sina första poäng sedan återkomsten. Trettioåringen fick ett fint läge i andra perioden för att sätta 3-0 men pucken smet strax utanför Mantas Armalis vänstra kryss.

I tredje kunde sedan Olli Palola punktera matchen när han, direkt från utvisningsbåset, skapade ett två mot ett-läge. Väl där visade 32-åringen på ordentligt kyla när han väntade ut Armalis och kunde sedan enkelt lägga in 3-0 bakom en bortgjord djurgårdsmålvakt.

