Bisarra målet: ”Den är tre meter upp i luften”

Växjö har inte rosat marknaden när det kommer till målproduktionen.

Hemma mot Färjestad lossnade det.

Liam Reddox såg till att ge smålänningarna ledningen i den första perioden hemma Färjestad och i inledningen av den andra perioden kom också 2-0.

Målskytt: Julius Junttila.

Fem minuter senare var det dags igen. Brendan Shinnimin fick i väg ett skott, men pucken träffade FBK:s Theodor Lennströms klubblad. Pucken gick sen i en båge över målvakten Adam Werner och in i mål.

3-0 var ett faktum.

– Den går i mål! Den där får man nästan sätta in på turkontot. Pucken går i en båge över en förvånad Werner och Shinnimin garvar själv åt målet. Det är inte det snyggaste han gjort i karriären, men hans första för säsongen, säger kommentatorn Mats Lilja i C More.

– Den är säkert tre meter upp i luften, fortsätter han.

Reducerade med säsongens första mål

Färjestad pressade på för en reducering och fick också utdelning i slutet av perioden då Martin Johansson prickade in 3-1. Johanssons första mål för säsongen.

Matchen pågår och står 3-1 till Växjö.