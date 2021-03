Under lördagen blev det ett av säsongens största covid-utbrott i SHL.

Hela tre lag tvingades ställa in sina matcher, när två lag redan var drabbade.

Under veckan var det klart att Malmö och Färjestad hade fått ställa in matcher. Då kom beskedet att Växjö Lakers var drabbade, senare tvingades även Linköping och HV71 ställa in sina matcher.

Lördagens sju matcher blev två. Resten sköts upp.

Det har satt SHL:s ledning i nytt arbete.

Men nu ger Johan Hemlin besked att man, under förutsättning att ingenting ytterligare uppstår, kommer att få in matcherna.

– Som det ser ut exakt nu, så kommer vi klara av det. Då avslutas grundserien den 31 mars, säger han.

Men han betonar noga att det bygger på att inga nya smittor uppstår, och man har då även tagit höjd för den tid det tar för ett lag att komma tillbaka efter en konstaterad smitta.

Skånederbyt tidigareläggs

Vissa förändringar i spelschemat kommer att ske.

Enligt Kvällspostens uppgifter kommer en förändring innebära att lördagens Skånederby mellan Malmö Redhawks och Rögle flyttas till nu på fredag den 19:e.

Då skulle Malmö mött Växjö Lakers.

– Jag kan inte bekräfta det. Vi kommer att kommunicera ut centralt inom ganska snar framtid, vad vår plan är, säger Johan Hemlin.

När Malmö och Rögle spelar på fredagen i stället, så ger man Växjö Lakers ytterligare minst en dag på sig bli kvitt sin situation.

Det gör att Växjös bortamatch mot Frölunda den 20:e fortsatt hänger löst. Istället kan det bli att Växjö startar om med bortamatch mot Malmö den 21:e i stället.

Hela nyckeln i SHL:s schemaläggning är att Malmö Redhawks måste i gång i spel med start den 19 mars.

Man är nämligen laget med färst antal spelade matcher (44 stycken) och måste spela åtta matcher från 19 mars till den 31 mars.