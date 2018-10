Malmö Redhawks hade redan inför matchen mot Rögle två skador på backsidan.

Anton Mylläri har en skada i tummen och opererades under torsdagen. Anton Öhman ströks på matchdagen med ännu en skada. Under matchen drabbades laget sedan av ytterligare två avbräck.

Redan efter första perioden klev Niklas Arell av, och under den andra perioden tvingades Tobias Ekberg att lämna banan, sedan han fått en crosschecking av Rögleforwarden Taylor Matson. Matson som straffades med två plus tio minuter i matchen, men Ekberg spelade inte efter det.

Händemark målskytt

Malmö Redhawks tvingades därmed avsluta matchen med fem backar. Matias Lassen som lånades in från Pantern under dagen, och som spelat mot Björklöven borta så sent som på onsdagskvällen, hamnade därmed i hetluften direkt.

På gott och ont.

Vid Rögles 1-1-mål styrde han in Ted Brithéns skott men backen fortsatte att matchas hårt av tränarna.

Alla målen kom för övrigt i första perioden. Det var Fredrik Händemark som gav Malmö ledningen innan Rögle kvitterade. Därefter höll Frederik Storm sig framme och gav gästerna ledningen igen.

2-1 stod sig sedan matchen ut.

Slagsmål i tredje perioden

Matchen hettade till i tredje perioden när Emil Sylvegård tacklade Ben Youds nära sargen och ett slagsmål med bland annat Röglemålvakten Justin Pogge som tredje man utbröt.

Kaoset mynnade ut i två minuters utvisning för Emil Sylvegård för boarding och två minuter för Justin Pogge.

