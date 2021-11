Lars Bryggman kom in mitt under säsongen 2016/2017. Precis som flera andra spelare på den tiden så var det IK Panterns sportchef Joakim Tillgren som hade krattat för Malmö Redhawks och plockat in en spelare som sedan kunde gå vidare till SHL-spel i samma stad.

Bryggman var den andra spelaren efter Fredrik Händemark som gick den vägen.

Ganska snabbt blev Bryggman en parhäst till Händemark, och de har haft många fina säsonger tillsammans. Inte minst i Peter Anderssons hårt arbetande lag.

2019/2020 stod Bryggman för respektabla 27 poäng och var tvåa i interna poängligan bakom just Händemark.

Där och då var det också tal om att Bryggman skulle vara en spelare för landslaget.

Sedan dess har det väl i stort sett gått i fel riktning för norrbottningen. Trots att han inledde i förstakedjan 2020, med just Fredrik Händemark och Johan Olofsson, så har förtroendet blivit mindre under Joakim Fagervalls ledning.

När Händemark åkt över till Nordamerika så var Bryggman nere i fjärdekedjan, där han visserligen gjorde ett uppskattat jobb, men det var ändå långt ifrån den glansen han hade när han och Händemark var två givna inslag i någon av toppkedjorna.

Satt på läktaren mot Frölunda och Oskarshamn

Mot Frölunda och Oskarshamn innan uppehållet var Bryggman så långt ner som 14:e forward. Alltså helt utanför matchtruppen. På läktaren.

– Vi har en ruggigt bra forwardsuppsättning, så det är tuff konkurrens. Jag såg väl inte riktigt detta komma, men sådan är branschen. Man vill spela och just nu är jag utanför laget. Det är klart att det är tråkigt.

Vad känner du kring det då, du är 28 år, och då ska man normalt sett vara som bäst i sin hockeykarriär.

– Jag ser det inte riktigt så, att jag ska vara som bäst när jag är 28. Jag känner mig inte färdig och tycker det är så många delar av mitt spel som jag vill och har kvar att utveckla. Det kanske är så att jag är färdig när jag är 32 och jag tror inte jag spelat min bästa hockey än.

Är det här verkligen hållbart då?

– Jag tycker att jag bevisat över tid att jag är bättre än den här situationen jag hamnar i nu, men det är rätt färskt och det är bara att lära sig att hantera den här typen av situationer också. Vi får se vad som händer. Jag tränar på och gör mitt bästa.

HV71 är intresserat: ”Vill inte kommentera”

Du har inte gått till ledningen?

– Jag kan inte säga så mycket. Det är så färskt, så vi får se vad det leder till. Men jag vill bli bättre och det blir man inte om man sitter på läktaren eller spelar sju-åtta minuter, sedan får vi se var det tar vägen.

Kvällsposten har redan avslöjat att Bryggmans tjänster är eftertraktade på annat håll.

HV71 vill värva in Bryggman till sitt lag, men då har frågan varit om Lars Bryggman själv kan tänka sig att spela i ett allsvenskt lag, som förvisso ser ut att vara dunderfavorit att gå upp i SHL till våren.

– Jag skulle bli besviken om det inte fanns klubbar som var intresserade, ler Bryggman.

Vad säger du om HV71?

– Jag vill inte kommentera det så mycket. Det är en färsk situation, men jag kan säga att jag trivs så himla bra i Malmö. Min tjej har fast jobb och jag älskar Malmö som både stad och klubb. Jag kommer bara tillbaka till det här att jag inte är färdig, bara för jag är 28 och förväntas vara som bäst. Jag vill och ska bli bättre. Då kan jag inte sitta på läktaren, så vi får se var det tar vägen.

