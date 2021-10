19-åringen räddade alla straffar: ”Häftigt”

En svängig match och åtta olika målskyttar tog matchen mellan Brynäs och Rögle till förlängning.

Matchen slutade 4-4 men i förlängningen stannade målfesten av och den sista poängen fick delas ut efter straffar.

Bengtsson avgjorde

Även i straffläggningen var det svårt att göra mål och den ende som lyckades var Anton Bengtsson. I den femte straffomgången satte han 5-4 till Rögle och därefter räddade Calle Clang Nicklas Danielssons straff.

Det gjorde att Rögle tog två poäng, vilket Anton Bengtsson var nöjd med eftersom laget låg under med 3-1 i den andra perioden.

– Det är verkligen starkt att komma tillbaka som vi gör i dag. Jag är stolt över grabbarna, säger Anton Bengtsson i C More.

– Det är skitkul, framför allt när det är lite stämning från publiken också. Jag bara njuter.

Calle Clang debuterade

19-årige Calle Clang gjorde SHL-debut i Rögles mål.

– Det var häftigt. Något man har väntat på väldigt länge, säger han i C More.

Han är nöjd med straffläggningen.

– Hittar man bara lite flow och allt går ens väg så brukar det gå bra. Jag gillar straffar så det var kul.

Brynäs tränare Mikko Manner var nedstämd efter matchen.

– Vi vill vinna, det känns tråkigt just nu, säger Manner i C More.

– Vi hade bra stunder men inte tillräckligt bra.

