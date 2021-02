13 mål (!) när HV71 skrällde mot Rögle

Bottenlaget HV71 är fast beslutet att klättra i tabellen och hålla sig kvar i SHL. Nyförvärv har presenterats på löpande band den senaste veckan och mot Rögle debuterade både Arttu Ilomäki och Miska Siikonen.

Den sistnämnde fick en drömstart i sitt nya lag. 2.23 in i den första perioden, i sitt andra byte, tog finländaren och gav HV71 ledningen.

– Ibland sitter den, konstaterar han för C More och summerar sin första tid i klubben:

– Det är högt tempo och vi har väldigt skickliga spelare. Jag är glad att vara här.

Skickligheten skulle mest visa sig offensivt. Defensivt fanns mer att önska i målfesten i Catena arena.

Filip Sandberg fick stå helt fri framför mål och satte 0-2 innan Rögles Daniel Zaar reducerade till 1-2 efter slarv av HV71 i egen zon.

Gästerna gick till paus med tvåmålsledning efter att Matt Donovan dunkat in ett sent mål från blålinjen i powerplay.

Rögle vände i andra

I andra perioden fortsatte målen ramla in i ännu högre tempo. Brady Ferguson var helt fri när Erik Andersson snappade upp pucken och släppte den bakom ryggen till sin lagkamrat. Ferguson överlistade Gunnarsson i HV-målet och reducerade till 2-3.

HV71 bjöd generöst på en väg in i matchen. Eric Martinsson hade bara suttit fyra sekunder i utvisningsbåset när Didrik Strömberg i egen zon skickade pucken över plexit, drog på sig en utvisning och gav Rögle spel fem mot tre. Eric Gelinas tackade, kvitterade i powerplay och ett par minuter senare gjorde Joey Laleggia sitt första mål för Rögle när han styrde in 4-3 på Erlend Lesunds skott från blålinjen.

Simon Önerud kvitterade till 4-4 på en sargretur efter Matt Donovans skott men Rögle hade tagit över och målfirandet hade knappt hunnit lägga sig när Simon Ryfors vallade in 5-4 via Miska Siikonens ben. Det såg ut att bli en periodpaus med Rögleledning men med sex sekunder kvar till vilan sköt Fredrik Forsberg. Zion Nybeck fick klubban på pucken och såg den sakta glida in.

– Jag kan förstå att det är en underhållande match att titta på. Första perioden är under all kritik och det får inte hända i den här hallen. Vi steppar upp i andra. Vi har bra tryck men låter dem ändå fortsätta göra mål, det är inte godkänt, säger Rögles Simon Ryfors till C More efter den sena kvitteringen för HV71.

HV71:s Simon Önerud var ännu mer missnöjd inför den sista perioden.

– Vi bjuder på en jäkla massa öppna lägen och bjuder på utvisningar. Vi ska vara jäkligt glada att vi har 5-5. Det är bedrövligt. Jag tycker att vi går ner oss, säger han till C More.

HV71 vann efter övertid

Tredje perioden var inte fullt lika målintensiv men Rögles Samuel Jonsson sköt 6-5 från blålinjen och HV71:s Filip Sandberg gjorde 6-6 i powerplay.

Matchen gick till övertid och med 50 sekunder kvar till straffar sköt Fredrik Forsberg seger till HV71.

– Det var skönt att få med oss två poäng efter den här kaosmatchen, säger Forsberg till C More.